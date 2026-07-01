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    Schneider Electric baut Geschäft mit industrieller KI durch Milliarden-Kauf aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Schneider kauft Cognite für 3,1 Milliarden Dollar
    • Cognite wird mit Aveva vereint für industrielle KI
    • Schneider liefert Energie und Kühlung für Rechenzentren
    Schneider Electric baut Geschäft mit industrieller KI durch Milliarden-Kauf aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Schneider Electric verstärkt sich bei industrieller KI. Dafür übernimmt das Unternehmen für 3,1 Milliarden US-Dollar (rund 2,7 Mrd Euro) in bar den US-Software-Hersteller Cognite von Aker ASA und anderen Investoren. Das teilten die in Teilen mit dem deutschen Siemens-Konzern konkurrierenden Franzosen am Mittwoch mit. Cognite soll mit Schneiders eigenen Industriesoftwaregeschäft Aveva zusammengeführt werden. Deren Chef Caspar Herzberg erklärte, man habe schon seit Jahren ein Auge auf das Geschäft geworfen.

    Schneiders Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass europäische Hersteller zunehmend KI in ihren Fabriken einsetzen, um die Effizienz zu steigern und Prozesse zu optimieren. Auch Wettbewerber wie Siemens forcieren den Einsatz von Automatisierung und künstlicher Intelligenz in der Fertigung.

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    Cognite sitzt in Tempe, Arizona, und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 170 Millionen Dollar.

    Auch wenn der Preis der Transaktion "Fragen aufwirft", füge sie sich in die Gesamtstrategie von Schneider ein, so Bernstein-Analyst Alasdair Leslie. Die Aktien von Schneider gaben in Paris um bis zu 2,9 Prozent nach. Dennoch verzeichnet das Papier im Jahresverlauf ein Plus von rund einem Viertel, da Investoren auf Unternehmen setzen, die die Infrastruktur für den KI-Boom produzieren können. Schneider liefert zunehmend Energie- und Kühllösungen für Rechenzentren, die wiederum die für den Ausbau der KI erforderliche Rechenleistung und Datenspeicherung bereitstellen./nas/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 279,6 auf Tradegate (01. Juli 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +3,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 221,32 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -6,02 %/+24,71 % bedeutet.





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