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    Emerald Horizon: Florian Wagner sichert EUR 20 Mio Eigenkapitalfinanzierung

    Emerald Horizon erhält kräftigen Rückenwind: Gründer Florian Wagner stellt frisches Eigenkapital bereit und stärkt damit Entwicklung, Partnerschaften und Börsenstory des Unternehmens.

    Emerald Horizon: Florian Wagner sichert EUR 20 Mio Eigenkapitalfinanzierung
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Gründer, CEO und Mehrheitsaktionär Florian Wagner sichert Emerald Horizon weitere EUR 20 Mio Eigenkapital zu, bereitgestellt in vier gleichen Tranchen à EUR 5 Mio über zwei Jahre; Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital, Bezugsrecht ausgeschlossen, Zeichnungspreis = VWAP der letzten 30 Handelstage.
    • Tranche-Timing: Tranche 1 (Q4 2026 / Q1 2027), Tranche 2 (Q2 / Q3 2027), Tranche 3 (Q4 2027 / Q1 2028), Tranche 4 (Q2 / Q3 2028).
    • Bereits im Juni 2026 wurde Eigenkapital in Höhe von EUR 5.021.815,14 eingebracht, davon EUR 3.000.469,93 von Wagner.
    • Verwendung der Mittel: Co‑Entwicklung des ADES‑Prototyps mit der VDL Groep, regulatorische Begleitung durch Haskoning, Stärkung der Liquiditätsbasis und Nutzung verfügbarer Förderprogramme.
    • Partnerschaften und Co‑Investoren: VDL Groep (Entwicklung/Fertigung) und Haskoning (regulatorische Nuklearexpertise) als Schlüsselpartner; bestätigte Co‑Investoren sind Philipp Pölzl und der US‑Tech‑Unternehmer Carl Page; Wagner kann Tranchen an Co‑Investoren weitergeben.
    • Finanzierungsbedarf und Börsenkontext: Kapitalbedarf für ADES‑Prototyp bis 2028/29 ~EUR 75 Mio, für Serienfertigung ~EUR 150 Mio; Aktie seit 26.06.2026 an der Wiener Börse (Ticker SMRX), Referenzpreis €760, Schlusskurs 30.06.2026 €990, Marktkapitalisierung knapp über EUR 1 Mrd.

    Der Kurs von Emerald Horizon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.020,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Emerald Horizon

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