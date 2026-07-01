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    Zinswende vertagt?

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    Inflation im Euroraum fällt überraschend

    Die Inflation im Euroraum fällt stärker als erwartet. Sinkende Energiepreise entlasten die EZB – doch Nagel hält weitere Zinsschritte offen und warnt vor neuen Risiken.

    Für Sie zusammengefasst
    Zinswende vertagt? - Inflation im Euroraum fällt überraschend
    Foto: Christoph Soeder/dpa - dpa-Bildfunk

    Die Inflation im Euroraum hat im Juni deutlicher nachgegeben als erwartet. Sinkende Energiepreise nach neuen Friedensbemühungen im Nahen Osten bremsten den Preisauftrieb. Das berichtet Eurostat.

    Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent. Im Mai hatte die Teuerung noch bei 3,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten laut Bloomberg im Median mit drei Prozent gerechnet.

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    Auch die Kerninflation ging stärker zurück als erwartet. Sie klammert schwankungsanfällige Preise für Lebensmittel und Energie aus. Der viel beachtete Dienstleistungsindex sank auf 3,2 Prozent.

    Für die Europäische Zentralbank kommen die Daten zu einem wichtigen Zeitpunkt. Die Notenbank prüft, ob die Zinserhöhung aus dem vergangenen Monat ausreicht, um neue Inflationsrisiken einzudämmen. Es war die erste Anhebung seit 2023.

    Trotz der Entspannung bleiben die Währungshüter vorsichtig. Chefvolkswirt Philip Lane erklärte sinngemäß, die Europäische Zentralbank müsse beobachten, wie sich die jüngsten Energiepreisanstiege auf Lebensmittel und Dienstleistungen auswirken.

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    Auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält sich alle Optionen offen. Gegenüber Bloomberg sagte er, der Rückgang des Ölpreises habe ihn überrascht. Entscheidend bleibe aber die weitere Entwicklung der fragilen Lage im Nahen Osten. Für die Sitzungen im Juli und September sei noch alles offen.

    An den Märkten wird weiter mit einer zusätzlichen Zinserhöhung gerechnet. Anleger preisen bis zum Jahresende einen weiteren Schritt um 0,25 Prozentpunkte ein. Der Einlagensatz würde damit auf 2,5 Prozent steigen.

    Die Erwartungen an aggressivere Maßnahmen haben sich aber abgeschwächt. Der Rückgang der Energiepreise nimmt der Europäischen Zentralbank etwas Druck. Für Anleger bleibt entscheidend, ob die Entspannung anhält oder der Nahostkonflikt neue Inflationsrisiken auslöst. Der paneuropäische Index Euro-STOXX 600 und der Index der größten europäischen Unternehmen, der Euro-Stoxx 50, halten sich knapp im Minus auf.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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