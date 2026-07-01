Die EVN setzt neue Wachstumsimpulse

Sieben Windkraftanlagen mit insgesamt 28,8 MW Windkraftleistung hat die EVN AG vor zwei Wochen in der Gemeinde Gnadendorf-Stronsdorf nördlich von Wien in Betrieb genommen. Für den in den Kernmärkten Niederösterreich, Bulgarien und Nordmazedonien tätigen Energiekonzern ist dieser Windpark ein weiterer Mosaikstein im Rahmen seiner Strategie 2030. Eine Milliarde Euro jährlich will die seit 1989 börsennotierte Gesellschaft in den Ausbau der Stromnetze, in Großbatteriespeicher sowie in die Wind- und Solarenergie investieren.

Österreichs zweitgrößter Stromversorger will mit diesem Schritt das Profil seines integrierten Geschäftsmodells als Energie- und Infrastrukturdienstleister weiter schärfen. Damit reagiert die EVN auf die grundlegenden Veränderungen, die sich für die Energiebranche aus dem Ausbau der Erneuerbaren Energien und Stromnetze und den volatilen Strompreisen ergeben. Zugleich will sich das Unternehmen die regulatorischen Rahmenbedingungen zunutze machen, wie sie etwa die Initiative „REPower EU“ vorgibt. Um die europaweite Abhängigkeit von Drittstaaten zu verringern, so sieht es der ambitionierte Plan vor, soll innerhalb der EU der Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix von 23 Prozent im Jahr 2022 bis 2030 auf mindestens 42,5 Prozent steigen.

„Im Rahmen der Strategie 2030 investieren wir vorrangig in organisches Wachstum. Gleichzeitig verstärken wir unsere Schwerpunkte in Richtung Speichertechnologien, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz“, erläutert Finanzvorständin Alexandra Wittmann. 80 Prozent der Investitionen entfallen auf das Bundesland Niederösterreich, wo die EVN in Maria Enzersdorf südlich von Wien ihren Hauptsitz hat. Der Ausbau der Netzinfrastruktur spielt dabei eine zentrale Rolle: Um die im Netzgebiet deutlich gestiegenen Schwankungen von Angebot und Nachfrage bei erneuerbaren Energien auszugleichen, will die EVN bis 2034 zusätzlich zu ihren schon bestehenden 90 Umspannwerken in Niederösterreich 55 neue errichten und zugleich die bestehenden Anlagen modernisieren.

Neben dem klaren Schwerpunkt Stromnetze sollen jeweils zehn Prozent der Investitionssumme in die erneuerbaren Energien und den Ausbau der Fernwärme gehen. Weitere 15 Prozent der Investitionen sind für die Aktivitäten in Bulgarien und Nordmazedonien geplant. In diesen beiden Märkten erzielt EVN mittlerweile die Hälfte des Konzernumsatzes. Die regulierten Stromnetze in diesen zwei Ländern stehen für stabile Einnahmen und Erträge.

Schreibe Deinen Kommentar