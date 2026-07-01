UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Sell" belassen. Seine Ergebnisprognosen (Ebitda und Ebit) für das erste Halbjahr lägen leicht unter den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb Julian Radlinger am Dienstag in seinem Ausblick. Der Fokus des Baustoffkonzerns dürfte künftig auf dem Ebitda liegen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 05:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 79,00EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Julian Radlinger

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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