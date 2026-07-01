UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Sell" belassen. Seine Ergebnisprognosen (Ebitda und Ebit) für das erste Halbjahr lägen leicht unter den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb Julian Radlinger am Dienstag in seinem Ausblick. Der Fokus des Baustoffkonzerns dürfte künftig auf dem Ebitda liegen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 79,00EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Julian Radlinger
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Julian Radlinger
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
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