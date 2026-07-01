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    FREQUENTIS für Drohnen-Luftlagebild im unteren Luftraum und militärische UTM-Fähigkeit der Bundeswehr ausgezeichnet

    FREQUENTIS für Drohnen-Luftlagebild im unteren Luftraum und militärische UTM-Fähigkeit der Bundeswehr ausgezeichnet
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/01.07.2026) -
    * Frequentis lieferte eine militärtaugliche UTM-Lösung zur Stärkung von Sicherheit, Schutz und Resilienz im unteren Luftraum
    * Einheitliches "Drohnen-Luftlagebild" unterstützt die Integration bemannter und unbemannter Luftfahrzeuge
    * Operative Validierung zeigt skalierbare, praxisnahe Einsatzfähigkeit von UAS

    Frequentis wurde bei den Seamless Skies Awards in der Kategorie "Safety, Security & Resilience" als Zweitplatzierter ausgezeichnet. Das Projekt stellt ein wegweisendes Luftlagebild im unteren Luftraum sowie eine militärische Lösung für das Uncrewed Traffic Management (UTM) der Deutschen Bundeswehr bereit. Die Auszeichnung würdigt die Fähigkeit von Verteidigungsorganisationen, die schnell wachsende Aktivität unbemannter Luftfahrtsysteme (UAS) sicher steuern zu können, während sie gleichzeitig die operative Kontrolle in komplexen und dynamischen Luftraumumgebungen aufrechterhalten.

    Die Lösung wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen an Sicherheit und Schutz gerecht zu werden. Sie überzeugte die Jury insbesondere durch ihre Fähigkeit, ein einheitliches operatives Drohnen-Luftlagebild, strukturierte digitale UTM-Dienste sowie auf Resilienz ausgerichtete Erweiterungen für reale militärische Einsatzbedingungen bereitzustellen.

    Die Fähigkeit wurde direkt in der operativen Umgebung validiert – unter Verwendung realer Luftlage­daten und Einsatzabläufe. Von Januar bis Oktober 2025 unterstützte das System mehr als 1.400 Drohnenflüge und demonstrierte damit eine dauerhaft stabile und wiederholbare operative Leistungs­fähigkeit. Diese Aktivität zeigt den Wert eines sicheren und vertrauenswürdigen Zugangs zum unteren Luftraum.

    Die als serviceorientierte Architektur bereitgestellte Lösung integriert Identifikationsdienste, Flugfreigaben, Geoinformationen, Verkehrsinformationen, Tracking- sowie Wetterdienste. Darüber hinaus umfasst sie verteidigungsrelevante Funktionen wie Konformitätsüberwachung, dynamische Luftraumrekonfiguration, Bereitschaft zur Erkennung nicht-kooperativer UAS sowie Integrationspfade für Counter-UAS-Systeme (C-UAS).

    "Diese Anerkennung bei den Seamless Skies Awards spiegelt das Engagement und die Expertise aller Beteiligten wider, die an der Bereitstellung einer resilienten UTM-Lösung in Verteidigungsqualität mitgewirkt haben", sagt Peter Skiczuk, Vice President Defence bei Frequentis. "Sie zeigt, wie Frequentis seine Kunden dabei unterstützt, Sicherheit, Schutz und operative Kontinuität im unteren Luftraum zu stärken und sicherzustellen, dass UAS-Aktivitäten sicher, vorhersehbar und im großen Maßstab integriert werden können."

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    FREQUENTIS für Drohnen-Luftlagebild im unteren Luftraum und militärische UTM-Fähigkeit der Bundeswehr ausgezeichnet * Frequentis lieferte eine militärtaugliche UTM-Lösung zur Stärkung von Sicherheit, Schutz und Resilienz im unteren Luftraum * Einheitliches "Drohnen-Luftlagebild" unterstützt die Integration bemannter …
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