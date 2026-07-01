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Lanxess Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 01.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die Lanxess Aktie bisher Verluste von -3,59 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.
Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.
Lanxess Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.07.2026
Mit einer Performance von -3,59 % musste die Lanxess Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Lanxess Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 14,630€, mit einem Minus von -3,59 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Lanxess mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,19 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lanxess auf -14,46 %.
Während Lanxess deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,47 %. Damit gehört Lanxess heute zu den auffälligeren Werten.
Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,87 %
|1 Monat
|-12,69 %
|3 Monate
|-24,19 %
|1 Jahr
|-40,16 %
Informationen zur Lanxess Aktie
Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mrd.EUR € wert.
Börsenstart Europa - 01.07. - OMX Stockholm 30 schwach -0,86 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,76 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,13 %. Covestro verliert -0,17 %
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Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.