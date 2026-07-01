Aktien Frankfurt
Dax müht sich ins Plus
- Dax steigt 0,4% auf 25.085 Punkte und über 25.000
- Inflation in Eurozone fällt erstmals seit Ausbruch
- Rheinmetall an Spitze des Dax mit plus 5,5 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Vortag hat sich am Mittwoch der Aufwärtsdrang des Dax in Grenzen gehalten. Nach einem zähen Handelsstart stieg der deutsche Leitindex gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 25.085 Punkte. Damit hat das Börsenbarometer wieder die runde Marke von 25.000 Zählern überwunden. Der die mittelgroßen Börsentitel umfassende MDax legte ein halbes Prozent auf 31.950 Zähler zu.
Etwas Rückenwind gibt es von der Konjunktur. So sind die Verbraucherpreise in der Eurozone im Juni einer ersten Schätzung zufolge weniger stark gestiegen als erwartet. "Die Inflation ist erstmals seit Ausbruch des Iran Kriegs gefallen - vor allem wegen des jüngsten Rückgangs des Ölpreises", sagte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Allerdings könne der Iran-Deal von US-Präsident Trump den vorherigen Ölpreisschub nicht ungeschehen machen. Diesen dürften die Unternehmen in den kommenden Monaten an die Verbraucher weitergeben.
An den europäischen Börsen überwogen am Mittwoch moderate Kursverluste. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,1 Prozent im Minus.
Aktien von Rheinmetall lagen an der Spitze des Dax mit einem Kursplus von 5,5 Prozent. Hier nutzten Schnäppchenjäger die niedrigeren Kurse zum Einstieg. In der vergangenen Woche waren die Papiere des Rüstungskonzerns auf den tiefsten Stand seit Februar 2025 gefallen.
Adidas gaben um 1,6 Prozent nach und Puma um 1,7 Prozent. Sie litten unter vorsichtigen Aussagen des US-Kontrahenten Nike zur künftigen Umsatzentwicklung.
In der zweiten Reihe setzten die Papiere von Siltronic mit plus fünf Prozent die am Vortag begonnene Stabilisierung fort. Die Aktien des Wafer-Herstellers für die Chip-Industrie hatten zuvor stark nachgegeben.
Aktien von Redcare Pharmacy verteuerten sich um 5,6 Prozent auf 69,65 Euro. Seit vergangener Woche versuchen die Papiere immer wieder aufs Neue, einen hartnäckigen Widerstand bei etwa 70 Euro zu überwinden.
LEG Immobilien verloren gut zwei Prozent belastet von einer negativen Analyse des französischen Investmenthauses Exane BNP./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 34,52 auf Tradegate (01. Juli 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -13,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 47,72 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.425,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.750,00EUR was eine Bandbreite von +25,19 %/+68,53 % bedeutet.
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DAX.........am ,,Resist-25000-Tag"
DAX......... am ,,DanachDrama-Tag"
Den Sinn von Prop-Konten hast du meiner Meinung nach immer noch nicht verstanden.
Vor allem: Zeig doch gerne mal Screenshots von deinen bestandenen Prop-Challenges. Da wäre ich wirklich gespannt. Denn genau das Problem ist ja: Deine Nachkauf-Strategie, wie du sie hier immer wieder propagierst, würde bei vielen Prop-Anbietern so schlicht nicht funktionieren.
Und wenn du tatsächlich mal bestanden hättest und es danach einfach „hinter dir gelassen“ hast, wäre das ehrlich gesagt eine ziemlich fragwürdige Entscheidung. Für mich wirkt es eher so, als würdest du Prop-Anbieter gar nicht wirklich kennen, aber trotzdem wieder so tun, als hättest du dazu den vollen Durchblick.
Ich habe dich nicht persönlich beleidigt. Ich sage nur: Du redest oft bei Themen mit sehr viel Meinung mit, aber aus meiner Sicht mit zu wenig echter Praxiserfahrung. Und dein angekratztes Ego scheint es dir schwer zu machen, auch mal einzugestehen, dass du bei einem Thema vielleicht nicht so tief drin bist.
Bei mir warst du ehrlich gesagt schon durch, als du öffentlich sinngemäß empfohlen hast, kein Risikomanagement zu betreiben. Hier lesen auch Anfänger mit — und sowas rauszuhauen, ist schon harter Tobak. Es geht beim Trading eben nicht nur um eine schöne Erfolgsquote (eine Sache, bei der es keine zwei Meinungen gibt), sondern darum, wie viel Risiko man für diese Trefferquote eingeht und ob das System langfristig überlebt.
Also: Viel Erfolg morgen wieder mit Bollinger, dreimal Nachkaufen und Hoffnung als Risikokonzept. Wird bestimmt spannend. :) und schicke paar schöne bollinger Screenshots bitte wieder mit.