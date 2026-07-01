Sibanye-Stillwater ernennt Leiterin für Investor Relations

Johannesburg, 1. Juli 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stil ... – freut sich, die Ernennung von Emma Chapman zur Senior Vice President: Investor Relations mit Wirkung zum 1. September 2026 bekannt zu geben.

Emma Chapman ist eine hoch angesehene Expertin für Bergbaukapitalmärkte und Investor Relations und verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Vorständen und Führungsteams in den Bereichen Investorenbeziehungen und strategische Positionierung, Kapitalallokation sowie Schaffung von Shareholder Value. Sie bringt umfassende Fachkenntnisse in verschiedenen Kapitalmärkten mit, darunter FTSE, JSE, TSX und NYSE, und verfügt über einen soliden finanziellen Hintergrund in den Bereichen Rechnungswesen und Unternehmensfinanzierung.

Derzeit ist sie als Vice President, Investor Relations bei Teck Resources tätig, wo sie den Bereich Investor Relations durch eine Phase bedeutender Unternehmensumgestaltung und Portfolioumstrukturierung geführt hat. Vor ihrem Wechsel zu Teck war Emma fast ein Jahrzehnt lang bei Anglo American Platinum als Leiterin der Bereiche Investor Relations und ESG tätig, wo sie eine Schlüsselrolle bei der Stärkung des Investitionsangebots des Unternehmens und der Erweiterung seiner internationalen Aktionärsbasis spielte.

Zu Beginn ihrer Karriere war Emma bei Citigroup in den Bereichen Corporate Broking und Investment Banking sowie bei PricewaterhouseCoopers im Bereich Unternehmensfinanzierung tätig, wo sie die Qualifikation als Wirtschaftsprüferin erwarb. Sie hat einen BSc (Hons) in Wirtschaftswissenschaften von der University of Bath und hat das „Programme for Leadership Development“ an der Harvard Business School absolviert.

Emma wird die Leitung des Bereichs Investor Relations von James Wellsted übernehmen, der – zur Unterstützung unseres Fokus auf die Umsetzung unserer überarbeiteten Strategie und die beschleunigte Umsetzung unseres Wertschöpfungsplans – als EVP Business Analytics and Improvement in das Group Transformation Office gewechselt ist. Dieses Büro konzentriert sich auf die Umsetzung unseres vereinfachten Betriebsmodells, die Stärkung unserer Geschäftsplanung und die Verbesserung des Benchmarkings, um Spitzenleistungen und die Schaffung nachhaltiger Werte zu unterstützen. Dieser Wechsel baut auf den bedeutenden Beiträgen von James in den vergangenen 13 Jahren auf, und wir freuen uns auf seinen unschätzbaren Beitrag in der nächsten Phase der strategischen Umsetzung der Gruppe.