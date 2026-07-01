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    Aktien Europa

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    Leichte Verluste bei abwartendem Geschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte leicht im Minus und zurückhaltend
    • Blick aufs EZB-Notenbankforum in Sintra und Zinsfokus
    • Schneider Electric kauft Cognite für 3,1 Mrd US-Dollar
    Aktien Europa - Leichte Verluste bei abwartendem Geschäft
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht nachgegeben. Marktteilnehmer sprachen von einem zurückhaltenden Geschäft. Die Blicke richteten sich auf das Notenbankforum der Europäischen Zentralbank in Sintra, merkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research an. "Anleger dürften jede Formulierung auf mögliche geldpolitische Hinweise abklopfen, insbesondere mit Blick auf den weiteren Zinskurs und den Umgang der Notenbanken mit anhaltenden Inflationsrisiken", so Emden.

    Am Mittag verlor der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,11 Prozent auf 6.320,84 Punkte. Ähnlich sah es außerhalb des Euroraums aus: Der Schweizer SMI büßte 0,21 Prozent auf 14.164,20 Punkte ein. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,19 Prozent auf 10.477,69 Punkte nach unten.

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    Insgesamt hielten sich die Kursveränderungen in Grenzen, und Nachrichten waren rar. Etwas stärkere Verluste erlitten die Aktien von Schneider Electric . Der französische Konzern verstärkt sich bei industrieller KI. Dafür übernimmt das Unternehmen für 3,1 Milliarden US-Dollar (rund 2,7 Mrd Euro) den US-Software-Hersteller Cognite. Die kanadische Bank RBC hält den Kauf des Industriesoftware-Unternehmens zwar für nicht günstig, aber strategisch sinnvoll. Die Aktien von Schneider sanken um 2,1 Prozent.

    Zu den Verlierern gehörten auch AB Foods . Das Unternehmen hatte im dritten Quartal Umsatzrückgänge verzeichnet. Die Aktie verlor zwei Prozent. Im Luxussektor, der erneut schwächelte, fielen Richemont um 2,2 Prozent. Santander hatte den Schweizer Standardwert auf "Neutral" abgestuft. Die Aktien von Kering setzten ihre Abwärtsbewegung vom Vortag fort und verloren weitere 1,2 Prozent.

    Besser kamen Neuigkeiten zu Lonza an. Das Schweizer Unternehmen baut seine strategische Zusammenarbeit mit einem führenden US-Biopharmaunternehmen aus. Der kumulierte Auftragswert der neuen Vereinbarung hat ein Potential von mehreren Milliarden Franken./mf/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 23,00 auf Tradegate (01. Juli 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +2,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 160,96 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 315,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 340,00EUR was eine Bandbreite von +4,05 %/+21,99 % bedeutet.





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