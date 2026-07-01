ROUNDUP 2
Nike sieht Verbraucher weltweit unter Druck - Aktie gibt nach
- Nike sieht trotz WM trübe Stimmung am Markt global
- Vorbörslich fiel die Nike-Aktie und belastete Adidas
- Nike baute Lagerbestände in China ab, Preisdruck sinkt
(neu: vorbörslicher Kurs, Analysten)
BEAVERTON (dpa-AFX) - Der Adidas -Rivale Nike sieht trotz eines Schubs durch die Fußball-WM insgesamt eine trübe Stimmung am Sportartikel-Markt. "Unsere Kunden sind rund um die Welt unter Druck" - und das bekomme man im Sportartikel-Geschäft zu spüren, sagte Finanzchef Matthew Friend in einer Telefonkonferenz mit Analysten am Dienstagabend. Schon vor drei Monaten hatte Nike unter anderem Risiken durch den Iran-Krieg gesehen, der zu "ungeplanten Schwankungen" im Verbraucherverhalten etwa durch steigende Ölpreise führen könne. Jetzt hieß es, Nike rechne für die nächsten sechs Monate nicht mit einer Verbesserung der Stimmung.
Aktie unter Druck - Adidas und Puma fallen mit
Die Aktie fiel in den USA vorbörslich um gut vier Prozent und zog auch die Papiere der Konkurrenten Adidas und Puma mit nach unten. Adidas verloren bis zu 1,8 Prozent und waren damit einer der schwächsten Wert im Leitindex Dax . Puma gaben ähnlich stark nach.
Laut dem Analysten Matthew Boss von JPMorgan rechnet Nike im laufenden ersten Geschäftsquartal 2026/27 per Ende August mit einem niedrigen bis mittleren einstelligen prozentualen Umsatzrückgang. In der Tendenz bleibe Nike damit hinter der Konsensschätzung zurück, die auf ein Umsatzminus von 1,9 Prozent laute. Das sei auch deshalb bemerkenswert, so der Experte, weil die Fußball-Weltmeisterschaft großteils in das erste Geschäftsquartal falle. Der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern rechne also trotz dieser Großveranstaltung nicht mit einem Umsatzanstieg im Vergleich zum vierten Geschäftsquartal.
Auch Analystin Brooke Roach von Goldman Sachs konstatierte, dass sich die Umsatzerholung erneut verzögere. Der vorsichtige Tenor mit Blick voraus überlagere positive Faktoren im abgelaufenen Quartal. Die Anleger müssten Geduld mitbringen.
Mit Blick auf Adidas und Puma erkannte Analystin Monique Pollard von der Citigroup aber auch Positives. So habe Nike in China die Lagerbestände abgebaut, womit der Druck nachlasse, Preisrabatte gewähren zu müssen. Das sei positiv auch für Adidas und Puma.
Zahlen besser als erwartet
Mit den Ergebnissen für das vergangene Quartal übertraf Nike größtenteils die durchschnittlichen Analysten-Erwartungen - auch wenn es wieder einen Rückgang im wichtigen chinesischen Markt gab.
Nike-Chef Elliott Hill hob zugleich einen positiven Effekt der Fußball-WM hervor, die gerade unter anderem im Nike-Heimatmarkt USA ausgetragen wird. Schon zum Start des Turniers habe man zweieinhalbmal mehr Artikel von Nationalmannschaften verkauft als zum gleichen Zeitpunkt bei der vorherigen Weltmeisterschaft 2022, sagte er. Nike ist unter anderem Ausrüster der US-Nationalmannschaft - und löst im kommenden Jahr auch Adidas bei der DFB-Auswahl ab.
Umsatzrückgänge erwartet
Für die nächsten Monate stellte sich Nike auf Umsatzrückgänge ein. Im vergangenen Quartal sanken die Erlöse im Jahresvergleich um ein Prozent auf 10,97 Milliarden Dollar (9,6 Mrd Euro) - Analysten hatten im Schnitt mit 10,86 Milliarden Dollar gerechnet. Unterm Strich sprang der Quartalsgewinn von 211 Millionen Dollar im Vorjahresquartal auf 1,07 Milliarden Dollar hoch. Ein zentraler Grund dafür war allerdings der Anspruch auf die Rückzahlung von US-Importzöllen, nachdem Anordnungen von Präsident Donald Trump vom Obersten Gericht des Landes gekippt worden waren.
Mit 4,83 Milliarden Dollar Umsatz in den USA lag Nike leicht unter den Markterwartungen, die Erlöse von rund 1,3 Milliarden Dollar in China waren dagegen höher als von Experten im Schnitt vorhergesagt.
Hausgemachtes Tief
Nike sucht den Weg aus einem Tief, in das sich das Unternehmen selbst manövriert hatte. Der Konzern setzte in den vergangenen Jahren auf Kosten des Einzelhandels sehr stark auf den Direktvertrieb. Vor allem im US-Markt konnten daher konkurrierende Marken Nike den Regalplatz in den Geschäften abnehmen - die Verkäufe litten darunter. Das Unternehmen bemüht sich nun um ein besseres Verhältnis zu seinen Einzelhandelspartnern.
Konzernchef Hill verordnete dem Adidas-Konkurrenten einen stärkeren Fokus auf Sportler, nachdem der Lifestyle-Anteil am Sortiment in den vergangenen Jahren gestiegen war./so/DP/bek/nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,53 % und einem Kurs von 34,69 auf Tradegate (01. Juli 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -8,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 41,79 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +19,44 %/+127,50 % bedeutet.
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Während die algorithmischen Schlagzeilen zum Quartalsabschluss auf einen vermeintlich brachialen Gewinnsprung anspringen, legt das ungeschminkte Sezieren der Kennzahlen die strukturelle Erschöpfung des globalen Konsumenten offen. Der Fall Nike ($NKE) liefert das perfekte Fallbeispiel dafür, wie bilanztechnische Sondereffekte genutzt werden, um eine fundamentale Verlangsamung an der Oberfläche zu kaschieren.
Die quantitative Analyse der harten Fakten:
- Die buchhalterische Schutzzone: Der gemeldete GAAP EPS-Anstieg von über 414 % entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als rein kosmetisches Artefakt. Er basiert massgeblich auf einer einmaligen Zollrückerstattung im Rahmen des IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Es handelt sich hierbei um eine rückwirkende Liquiditätsspritze, nicht um operatives, organisches Wachstum aus dem Kerngeschäft.
- Die Erosion des Direktvertriebs: Der Umsatzrückgang von rund 1,1 % im Jahresvergleich markiert die eigentliche Trendlinie. Besonders alarmierend ist das deutliche Einknicken bei NIKE Direct und Converse. Die jahrelang gefeierte Direct-to-Consumer-Strategie (DTC), welche die Margen strukturell absichern sollte, verliert im inflationären Umfeld spürbar an Zugkraft. Der Konsument weicht aus oder reduziert die Frequenz.
- Die tektonische Verschiebung in Greater China: Der Rückgang des EBIT im Grossraum China ist das strategisch schwerwiegendste Signal. Es spiegelt nicht nur eine temporäre Nachfrageschwäche wider, sondern das fortschreitende Abwandern der dortigen Konsumenten zu lokalen Alternativen. Die westliche Markenhegemonie erodiert im Zuge der multipolaren Neuausrichtung im Untergrund unaufhaltsam.
Während das Aquarium kurzfristig die optisch aufbereiteten Kennzahlen feiert, zeigt die Schwerkraft der Realwirtschaft ein altbekanntes Muster: Kosmetische Korrekturen können die Bilanz zum Stichtag des Quartalsendes glätten, aber sie heilen nicht die strukturelle Schwäche der physischen Konsumströme.
ich möchte dich wirklich nicht schlechtreden, aber inzwischen bist du für mich fast schon ein Kontraindikator. Bei Intel hast du bei rund 12 € ständig vor einem Investment gewarnt – heute notiert die Aktie bei über 100 US-Dollar. Adidas hast du ebenfalls schlechtgeredet, inzwischen steht die Aktie wieder bei rund 180 €. Puma hast du bei etwa 15 € als unattraktiv bezeichnet; selbst wenn die Aktie zuletzt etwas zurückgekommen ist, hat sie sich zwischenzeitlich nahezu verdoppelt.
Und das sind nur einige Beispiele – ich könnte noch weitere nennen. Deshalb stimmt mich deine aktuelle Skepsis eher positiv. Die Vergangenheit zeigt zumindest, dass viele Unternehmen, die du abgeschrieben hast, sich später deutlich besser entwickelt haben als von dir erwartet.
Natürlich ist das keine Garantie für die Zukunft, aber deine bisherigen Einschätzungen lagen aus meiner Sicht auffallend oft daneben.
Natürlich wird nicht jeder Euro davon direkt im nächsten Quartal auftauchen. Aber eines ist klar: Ein erheblicher Teil dieser starken Nachfrage wird sich in den kommenden Quartalszahlen widerspiegeln. Große Fußballturniere sorgen regelmäßig für einen kräftigen Schub im Trikot- und Fanartikelgeschäft – und genau davon profitieren die großen Sportartikelhersteller.
Wer nur auf den Tageskurs schaut, übersieht oft, was operativ gerade im Hintergrund passiert.