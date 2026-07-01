KI-Offensive bei Toyota
Toyota räumt radikal auf: Diese KI soll die Produktion beschleunigen
Toyota setzt auf KI, um 45.000 Fachbegriffe auf 5.000 zu senken, Abläufe zu straffen und Entwicklung sowie Produktion zu beschleunigen.
Toyota Motor führt ein System mit künstlicher Intelligenz ein, um die Terminologie für Fahrzeugspezifikationen in seinen Planungs-, Produktions- und Vertriebsabteilungen zu vereinheitlichen, berichtete Nikkei am Mittwoch. Das Unternehmen verwendet derzeit 45.000 Fachbegriffe, die einen umfangreichen Übersetzungsaufwand zwischen den Abteilungen erfordern. Das neue System soll diese Begriffe bis 2028 auf etwa 5.000 reduzieren und so die Zwischenschritte um rund 30 Prozent verringern und die Produktion beschleunigen, heißt es in dem Bericht.
Toyota will damit Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Zulieferer auf eine gemeinsame Datensprache bringen. Über Jahrzehnte haben sich bei Toyota für Fahrzeugspezifikationen unterschiedliche Begriffe und Codes angesammelt. Japan Forward berichtet unter Berufung auf Sankei, dass allein die Übersetzung und Abstimmung dieser Daten zwischen Abteilungen inzwischen rund 310.000 Arbeitsstunden verschlingt – etwa 35 Prozent der Arbeit bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge.
Das neue System soll diese Spezifikationsdaten mit rund 800 zentralen Toyota-Geschäftssystemen verbinden. Ziel ist, Kundenbestellungen, Ausstattungswünsche, Teileinformationen, Produktion und Vertrieb deutlich direkter zu verknüpfen. Toyota rollt das System laut Bericht bereits für neu entwickelte Elektroautos und Modellwechsel bestehender Baureihen aus; Funktionen für die Anbindung von Zulieferern sollen früh folgen. Spannend ist der KI-Teil: Toyota will nicht nur Begriffe vereinheitlichen, sondern auch erkennen, welche Ausstattungen sich wirklich verkaufen. Die KI soll Daten aus dem weltweiten Absatz von rund 10 Millionen Fahrzeugen pro Jahr auswerten. Schwach nachgefragte Varianten könnten dann gestrichen werden, während Kapital, Personal und Entwicklungskapazität stärker in gefragte Ausstattungen fließen.
Die Aktie von Toyota ist am Mittwoch (12:35 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,38 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 14,79 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Toyota Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 14,79EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.