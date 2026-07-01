Toyota räumt radikal auf: Diese KI soll die Produktion beschleunigen

Toyota Motor führt ein System mit künstlicher Intelligenz ein, um die Terminologie für Fahrzeugspezifikationen in seinen Planungs-, Produktions- und Vertriebsabteilungen zu vereinheitlichen, berichtete Nikkei am Mittwoch. Das Unternehmen verwendet derzeit 45.000 Fachbegriffe, die einen umfangreichen Übersetzungsaufwand zwischen den Abteilungen erfordern. Das neue System soll diese Begriffe bis 2028 auf etwa 5.000 reduzieren und so die Zwischenschritte um rund 30 Prozent verringern und die Produktion beschleunigen, heißt es in dem Bericht.

Toyota will damit Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Zulieferer auf eine gemeinsame Datensprache bringen. Über Jahrzehnte haben sich bei Toyota für Fahrzeugspezifikationen unterschiedliche Begriffe und Codes angesammelt. Japan Forward berichtet unter Berufung auf Sankei, dass allein die Übersetzung und Abstimmung dieser Daten zwischen Abteilungen inzwischen rund 310.000 Arbeitsstunden verschlingt – etwa 35 Prozent der Arbeit bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge.