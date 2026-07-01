Immobilienpreise dürften 2026 steigen

Der Druck auf Immobilienkäufer ist in den vergangenen Jahren gestiegen, schreibt der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in seiner Studie. Bundesweit sind demnach die Preise für selbstgenutztes Wohneigentum zwischen 2018 und 2025 rund sieben Prozent stärker gestiegen als die verfügbaren Einkommen. "Für viele junge Haushalte bleibt der Erwerb von Wohneigentum schwer erreichbar und ist häufig nur mit Erbschaften, Schenkungen oder familiärer Unterstützung realistisch."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Immobilienpreise in Deutschland dürften nach Einschätzung des Genossenschaftsbankenverbands BVR weiter spürbar anziehen. Der Bankenverband rechnet mit einem Anstieg von drei Prozent in diesem Jahr. Wegen des stockenden Neubaus werde der Bedarf an neuen Wohnungen wohl nur gut zur Hälfte (58 Prozent) gedeckt. Zudem entstehe Wohnraum teils in schrumpfenden ländlichen Regionen, während in Ballungszentren Wohnungen fehlten.

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Lage für Käufer in vielerorts verschärft



Besonders in Süddeutschland und im Berliner Umland sind die Immobilienpreise stärker gestiegen als die Einkommen, zeigt die Analyse. Gleiches gilt für den Norden um Hamburg und den Westen rund um Frankfurt sowie Teile von Nordrhein-Westfalen. In weiten Gegenden Ostdeutschlands sind dagegen die verfügbaren Einkommen stärker gestiegen als die Preise für Wohneigentum.

In Deutschland müssten die Kaufnebenkosten sinken, damit wieder mehr Familien Wohneigentum kaufen können, fordert der BVR: "Erleichterungen bei der Grunderwerbsteuer sind dafür dringend nötig - etwa durch einen Freibetrag, einen niedrigeren Steuersatz bei Selbstnutzung oder eine gezielte Freistellung für junge Familien", sagte Präsidentin Marija Kolak.

Kritik übte der Verband an der Debatte über die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände in Berlin. "Sie schafft keinen zusätzlichen Wohnraum, verunsichert aber Investoren und finanzierende Banken." So könne sich der Wohnungsmangel verschärfen und auch jenseits der Hauptstadt Geldgeber davon abhalten, in den Neubau zu investieren./als/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 7,69 auf Tradegate (01. Juli 2026, 12:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +5,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,28 %. Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,74 Mrd.. Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,76 %/+60,53 % bedeutet.



