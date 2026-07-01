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    AKTIE IM FOKUS

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    Redcare setzt Aufholjagd fort - Kurs seit März locker verdoppelt

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie hat sich seit Ende März deutlich verdoppelt
    • Zeitweise Rückkehr über 70 Euro plus 5,6 Prozent
    • Rückkehr über 200-Tage-Linie und Ausblick erhöht
    AKTIE IM FOKUS - Redcare setzt Aufholjagd fort - Kurs seit März locker verdoppelt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy haben ihre schwungvolle Erholung im Juli fortgesetzt. Am Mittwoch kehrten sie zeitweise über die 70-Euro-Marke zurück und notierten gegen Mittag noch 5,6 Prozent im Plus bei 69,65 Euro. Dies bedeutet, dass sie sich seit Ende März mehr als verdoppelt haben. Damals war der Kurs nahe 30 Euro auf den tiefsten Stand seit 2019 gesackt.

    Ende März setzte der erste große Erholungsschub ein, wohl auch begünstigt von sogenannten Short-Eindeckungen. Mitte Juni folgte dann die zweite Erholungsphase, die dafür sorgte, dass die Kursturbulenzen vom März wegen schwacher Jahreszahlen und enttäuschender Geschäftsziele mittlerweile ausgestanden sind. Der Kurserholung gab es nochmals Schub, dass die Online-Apotheke ihren Jahresausblick erhöhte. Vor zwei Wochen kehrte die Aktie über die 200-Tage-Linie zurück, die ein beliebter Indikator für den langfristigen Trend ist.

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    Börsianer schauen nun gespannt darauf, ob die Aktien ihre Rally fortsetzen und sich auch noch von der 70-Euro-Marke absetzen können. Knapp über 71 Euro wartet am Februar-Hoch der erste Widerstand und darüber dann bei 73,25 Euro das Jahreshoch vom Januar. Zum Niveau von Ende 2024, das in der Spitze über 170 Euro lag, ist es dann aber noch ein weiter Weg - genauso wie zum Rekordhoch von 249 Euro aus der Corona-Zeit im Jahr 2021.

    Als Online-Händler war Redcare 2021 Gewinner der Pandemie, doch die Fantasie dafür verflüchtigte sich bis Ende 2022 wieder. Dann kam Euphorie wegen der Einführung des deutschen E-Rezepts auf, die aber Ende 2024 zunächst der Ernüchterung wich. Nach dem jüngsten Quartalsbericht Mitte Juni macht die Geschäftsentwicklung nun wieder Hoffnung.

    Experte Alexander Zienkowicz vom Analysehaus MWB attestierte Redcare zuletzt ein starkes zweites Quartal, das die vorherigen Sorgen rund um die Geschäfte mit verschreibungspflichtigen sowie frei verkäuflichen Medikamenten mildere. Außerdem verbessere sich die Profitabilität dank einer höheren Marketingeffizienz und einem stärkeren Geschäftsbeitrag der deutschsprachigen Länder.

    Die Kurserholung bei Redcare ähnelt jener des Konkurrenten DocMorris , dessen Aktie sich seit Ende März mehr als verdoppelt hat./tih/edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 9,838 auf Lang & Schwarz (01. Juli 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +4,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +58,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,43 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -13,61 %/+46,87 % bedeutet.





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