Brenntag hebt Gewinnerwartungen an

Brenntag (DE000A1DAHH0) hat am 23.6. seine Gewinnprognose für 2026 überraschend angehoben. Der Essener Chemikalienhändler profitiert von den Verwerfungen an den Märkten infolge der Krise im Nahen Osten. Für Q2 wird ein operatives EBITDA von rund 450 Mio. Euro erwartet (2025: 334 Mio. Euro), Analysten hatten nur 367 Mio. Euro prognostiziert. Die höheren Erwartungen sind das Resultat einer robusten Nachfrage sowie höherer Margen, welche durch Lieferkettenprobleme rund um die Straße von Hormus begünstigt wurden. Brenntag erhöht die Prognose für das operative EBITDA im Gesamtjahr auf 1,25 bis 1,4 Mrd. Euro (bislang: 1,15 bis 1,35 Mrd. Euro). Das Unternehmen betont jedoch, dass der Ausblick trotz des starken Q2 vorsichtig bleibt. Unsicherheiten über die weitere Konjunkturentwicklung und das Risiko einer nachlassenden Nachfrage in H2 bestehen weiterhin.

Mit dem Discounter der DZ Bank (ISIN DE000DY1QKK8) zum Preis von 48,15 Euro erhalten Anleger einen Puffer von 9,5 Prozent. Die Maximalrendite liegt bei 3,85 Euro oder 16,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 mindestens auf Höhe des Caps bei 52 Euro notiert. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit 21,4 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (ISIN DE000FD3P8P8) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 56 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 42 Euro bis zum Bewertungstag 18.12.26 nie verletzt wird, gibt’s den Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 52,50 Euro liegt der maximale Gewinn bei 3,50 Euro, was einer Rendite von 13,4 Prozent p.a. entspricht. Pricing mit Abgeld: 1,5 Prozent billiger als die Aktie.

Einkommensstrategie mit 8,5 Prozent p.a. Zinskupon (Juni)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DU8EHN3 sorgt für ein Zinseinkommen von 8,5 Prozent p.a., durch den Kaufkurs unter pari steigt die Effektivrendite auf 11,3 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.3.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 50 Euro schließt. Andernfalls erhalten Anleger 20 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 50 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Die Anhebung der Prognose zeigt, wie stark Brenntag von seiner globalen Marktposition und der flexiblen Preisgestaltung profitiert. Entscheidend wird nun sein, ob sich die Margen auch nach einer Beruhigung der Märkte auf hohem Niveau halten lassen. Die Zertifikate bieten die Möglichkeit, mit Sicherheitspuffer zu investieren und schon im Seitwärtstrend interessante Renditen zu realisieren.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brenntag-Aktien oder von Anlageprodukten auf Brenntag-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de