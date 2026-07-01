Solactive Space Economy Index-Zertifikat von SG

Spätestens mit dem Giga-IPO von SpaceX haben die Anleger den Blick in den Weltraum gerichtet. Doch längst geht es bei der Raumfahrt nicht mehr nur um staatliche Missionen: Sinkende Startkosten, leistungsfähigere Satelliten und private Investitionen treiben eine neue Wachstumsphase an. Satellitengestützte Kommunikation, Navigation und Erdbeobachtung sind heute unverzichtbar für Telekommunikation, Logistik, Landwirtschaft oder Katastrophenschutz. Durch KI und Big Data entstehen neue Geschäftsmodelle. Anleger können vom Wachstumstrend Space Economy profitieren, indem sie nicht nur auf einzelne Raumfahrtunternehmen setzen, sondern über das Open-End-Zertifikat der SG auf den Solactive Space Economy Index (DE000FE4UAQ4) gezielt in 20 Unternehmen investieren, die mit ihren Produkten und Services die Entwicklung der Raumfahrtwirtschaft vorantreiben.

Der Index entsteht vollständig regelbasiert: Solactive analysiert mithilfe des proprietär entwickelten Systems ARTIS mittels KI, Big Data und Sprachverarbeitung mehr als 500.000 öffentliche Datenquellen wie Unternehmensberichte, Finanznachrichten und Firmenprofile. Berücksichtigt werden Unternehmen aus vier Bereichen: 1) Trägersysteme und Antriebstechnologien, 2) Satellitenherstellung und Weltrauminfrastruktur, 3) Satellitenkommunikation sowie Erdbeobachtung und 4) Daten und Weltraumanwendungen. Aus dem Anlageuniversum werden die 20 relevantesten Unternehmen ausgewählt und nach ihrer thematischen Bedeutung gewichtet (20 Punkte bis 1 Punkt).

Im Solactive Space Economy Index sind derzeit enthalten: Rocket Lab (15,2 Prozent), MDA Space, Sky Perfect JSAT, Blacksky Technology, Viasat, Planet Labs, Voyager Technologies, Intuitive Machines, Redwire, Globalstar, Lockheed Martin, AST Spacemobile, Echostar, Axelspace, Firefly Aerospace, Avio Northrop Grumman, Leonardo, Mitsubishi Heavy Industries und Kratos Defense & Security Solutions (1,4 Prozent). Die Überprüfung der Indexbestandteile und ihrer Gewichtung erfolgt halbjährlich im Februar und August (Rebalancing); beim nächsten Review sollte SpaceX aufgenommen werden. Die Zusammensetzung des Index kann jederzeit auf den Seiten von Solactive unter der ISIN des Index (DE000SL0TR02) nachvollzogen werden. Beim Index handelt es sich um einen Customized Net Return Index (CNTR), daher werden die Nettodividenden reinvestiert (US-Dividenden nur zu 55 Prozent). Die Managementgebühr beträgt 0,8 Prozent p.a.; die Geld-Brief-Spanne beträgt 0,45 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Die Raumfahrt kann zur Schlüsseltechnologie für Kommunikation, Navigation und Datenanalyse werden. Private und staatliche Investitionen sowie technologische Fortschritte schaffen langfristige Wachstumschancen für Anleger. Das Zertifikat ermöglicht Anlegern das systematische diversifizierte Investment in die Top Player der Weltraumwirtschaft der westlichen Industrienationen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom Solactive Space Economy Index oder von Anlageprodukten auf den Solactive Space Economy Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de