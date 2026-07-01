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    ANALYSE/BofA-Quartalsideen

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    Potenzial bei Airbus - BASF und Lanxess schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA nennt Airbus, Atlas Copco und Compass Group
    • Er nennt BASF, Lanxess und Legrand als Underperformer
    • Airbus erwartet mittelfristiges EBIT von zehn Mrd
    ANALYSE/BofA-Quartalsideen - Potenzial bei Airbus - BASF und Lanxess schwach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Die Experten der Bank of Amerika (BofA) haben am Mittwoch ihre Top-Favoriten und die Wackelkandidaten für das dritte Quartal vorgestellt. In der ersten Kategorie nennt der Experte Eric Lopez die Aktien von Airbus , Atlas Copco, Compass Group , Ferguson, Kingspan Group, Orsted und Relx . Die aus seiner Sicht klarsten "Underperformer" sind derweil BASF , Lanxess und Legrand.

    Bei den im Dax und EuroStoxx 50 gelisteten Airbus-Aktien setzt der zuständige Analyst Ben Heelan darauf, dass der Konzern mit seinem Geschäftsupdate am 21. Juli mittelfristige Ziele für die Zivilflugzeugsparte Commercial nennen wird. Höchstwahrscheinlich werde dies über ein operatives Ergebnisziel (EBIT) passieren, das er auf 10 Milliarden Euro taxiert. Dies wäre aus seiner Sicht ein enormer Kurstreiber. Sein Kursziel liegt bei 258 Euro, die Aktien notieren derzeit bei rund 199 Euro.

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    Bei BASF befürchtet Matthew Yates derweil nach dem temporär starken zweiten Quartal eine Normalisierung von der kriegsbedingten Sonderkonjunktur. Mit seiner EBITDA-Prognose für das zweite Quartal liegt er sogar über dem Konsens. Eine vermutliche leichte Aufstockung der Jahresziele der Ludwigshafener müsse sich aber an bereits deutlich ambitionierteren Erwartungen messen lassen, schrieb er. Die Aktienbewertung möge auf den ersten Blick historisch gesehen recht niedrig erscheinen, berücksichtige allerdings nicht die ungünstigen strukturellen Veränderungen in der Chemiebranche. Mit seinem Kursziel von 42 Euro liegt Yates klar unter dem Xetra-Niveau von etwa 46,50 Euro.

    Bei Lanxess argumentiert er sehr ähnlich und spricht auch hier von sehr hohen Erwartungen. Sein Kursziel von 15 Euro haben die am Mittwoch sehr schwachen Lanxess-Papiere inzwischen aber etwas unterschritten./ag/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 46,30 auf Tradegate (01. Juli 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -5,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 41,34 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -13,57 %/+36,13 % bedeutet.





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