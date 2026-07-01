SMA Solar Technology Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 01.07.2026

Die SMA Solar Technology Aktie ist bisher um -4,17 % auf 60,38€ gefallen. Das sind -2,63 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,09 %, geht es heute bei der SMA Solar Technology Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +33,62 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +17,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,57 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SMA Solar Technology +84,06 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,26 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,71 % 1 Monat -3,57 % 3 Monate +33,62 % 1 Jahr +195,67 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 01.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,13 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktie des Solar-Wechselrichter-Herstellers SMA Solar hat in nur drei Handelstagen in der Spitze knapp 28 Prozent zugelegt. Das ist eine Größenordnung, die einen genaueren Blick darauf rechtfertigt, was die Rallye befeuert und wie man mit dieser Volatilität umgehen könnte.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,14 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -3,04 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,36 %. SolarEdge legt um +0,20 % zu

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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