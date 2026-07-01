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    Zu optimistisch?

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    Kiyosakis 95.000-Dollar-Prognose für Ethereum lässt auf sich warten

    Robert Kiyosaki traut Ethereum 95.000 US-Dollar zu. Doch die drohende Rekord-Verlustserie wirft Zweifel an der extrem bullischen Prognose auf.

    Für Sie zusammengefasst
    Zu optimistisch? - Kiyosakis 95.000-Dollar-Prognose für Ethereum lässt auf sich warten
    Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

    Am Mittwochnachmittag notiert Ethereum bei 1.573 US-Dollar und liegt damit rund 5,45 Prozent unter dem Niveau der Vorwoche. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen sank zuletzt um 0,62 Prozent auf 2,04 Billionen US-Dollar. Auch Bitcoin verliert am Mittwoch über 1 Prozent, nachdem anhaltende Kapitalabflüsse aus US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs die Stimmung belasteten.

    Kiyosakis extrem bullischer Ethereum-Prognose

    Trotz der aktuellen Schwächephase sorgt Robert Kiyosakis langfristige Einschätzung erneut für Diskussionen innerhalb der Kryptobranche. Der Investor erklärte, dass Ethereum im Zuge einer schweren globalen Finanzkrise innerhalb eines Jahres auf bis zu 95.000 US-Dollar steigen könnte.

    Nach seiner Einschätzung würde ein umfassender Vertrauensverlust in das bestehende Finanzsystem zu einer massiven Neubewertung alternativer Vermögenswerte führen. Neben Ethereum erwartet Kiyosaki in diesem Szenario auch einen Bitcoin-Kurs von bis zu 750.000 US-Dollar.

    Kiyosaki begründet seine Einschätzung seit Jahren mit seiner Kritik am bestehenden Geldsystem. Er warnt regelmäßig vor einer steigenden Staatsverschuldung, einer anhaltenden Geldentwertung und möglichen Verwerfungen an den Finanzmärkten.

     

    Institutionelle Investoren setzen weiter auf Ethereum

    Auch Institutionelle Käufer scheinen optimistisch zu bleiben und bauen ihre Ethereum-Bestände trotz der schwachen Kursentwicklung weiter aus.

    Das Unternehmen Bitmine gab bekannt, innerhalb der vergangenen Woche weitere 27.084 ETH erworben zu haben. Damit verfügt das Unternehmen inzwischen über rund 5,7 Millionen Ethereum im Gesamtwert von nahezu 9 Milliarden US-Dollar. Nach Unternehmensangaben entspricht dies etwa 4,7 Prozent des gesamten umlaufenden Ethereum-Angebots.

    Auch SharpLink erhöhte seine Position deutlich. Das Unternehmen kaufte weitere 10.000 ETH zu einem durchschnittlichen Preis von rund 1.611 US-Dollar je Coin. Nach dem jüngsten Zukauf belaufen sich die Bestände auf insgesamt 886.725 Ethereum. Parallel dazu kaufte SharpLink 2,13 Millionen eigene Aktien zurück und nahm zusätzlich 75 Millionen US-Dollar frisches Kapital auf.

    Schwächstes Quartal der Unternehmensgeschichte droht

    Aus Sicht der Kursentwicklung bleibt Ethereum weiterhin deutlich angeschlagen. Im laufenden Quartal summiert sich das Minus auf über 25 Prozent.

    Sollte sich an der aktuellen Kurslage bis zum Quartalsende nichts ändern, würde Ethereum erstmals in seiner Geschichte drei aufeinanderfolgende Quartale mit Kursverlusten abschließen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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