SpaceX vor Neubewertung: Analyst sieht 2.500.000.000.000 US-Dollar

Laut FactSet beobachten derzeit zwölf Analysten die Aktie von Elon Musks Raketen- und Technologiekonzern. Der jüngste optimistische Kommentar kommt von Wedbush. Analyst Dan Ives nimmt SpaceX mit Kaufen auf. Sein Kursziel liegt bei 190 US-Dollar. Daraus ergibt sich eine Bewertung von rund 2,5 Billionen US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ives sieht SpaceX als eines der am stärksten differenzierten Unternehmen im Technologiesektor. Starlink treibe das Geschäft mit Konnektivität. Starship könne neue Weltraumanwendungen ermöglichen. Zudem wachse der Auftragsfluss für Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, erklärte er.

Starship spielt Schlüsselrolle

Die Rakete soll die Kosten für den Zugang zum Weltraum gegenüber Falcon 9 um 90 Prozent senken. Das könnte neue Geschäftsmodelle ermöglichen, darunter Rechenzentren für Künstliche Intelligenz im Orbit.

Gleichzeitig bleibt Starship das größte Risiko. Die Rakete ist noch nicht voll einsatzfähig. Bisher hat SpaceX 12 Tests durchgeführt. Der 13. Test wird in wenigen Wochen erwartet.

Ives bewertet die einzelnen Geschäftsbereiche separat. Das Startgeschäft setzt er mit rund 66 Milliarden US-Dollar an. Starlink taxiert er auf etwa 600 Milliarden US-Dollar. Den größten Wert sieht er im KI-Geschäft mit rund 1,8 Billionen US-Dollar. Für 2028 erwartet er dort mehr als 80 Milliarden US-Dollar Umsatz.

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Zusätzliche Fantasie liefert die Aufnahme in den Nasdaq 100. Der Börsenbetreiber Nasdaq bestätigte, dass SpaceX am 7. Juli in den Index aufgenommen wird. Dadurch könnten börsengehandelte Indexfonds gezwungen sein, die Aktie zu kaufen.

JPMorgan schätzt mögliche passive Zuflüsse auf 4,3 Milliarden US-Dollar. Michael Field von Morningstar sieht zwar starke Nachfrage, bleibt aber skeptisch. Viele Anleger dürften sich über die Aufnahme freuen, sagte er. Morningstar halte die Aktie jedoch für überbewertet.

SpaceX war erst am 12. Juni an die Nasdaq gegangen. Das Unternehmen schwankte in den vergangenen drei Jahren zwischen hohen Verlusten und kleinen Gewinnen. Im vergangenen Jahr meldete SpaceX einen Nettoverlust von 4,9 Milliarden US-Dollar.

S&P Global bleibt vorsichtiger. Der Indexanbieter will seine Regeln für wichtige Indizes wie den S&P 500 nicht ändern. Eine Aufnahme von SpaceX werde frühestens nach 12 Monaten geprüft.

Für Anleger bleibt SpaceX damit eine riskante Wette. Die Fantasie reicht von Raketenstarts über Satelliteninternet bis zu Künstlicher Intelligenz im All. Doch die Bewertung ist hoch und Starship muss seine Versprechen erst noch beweisen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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