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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom Aktie überzeugt mit Kursplus - 01.07.2026

    Am 01.07.2026 ist die Deutsche Telekom Aktie, bisher, um +1,80 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie überzeugt mit Kursplus - 01.07.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 01.07.2026

    Die Deutsche Telekom Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,80 % auf 24,280. Damit gewinnt die Aktie +0,430  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Telekom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,280, mit einem Plus von +1,80 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Telekom Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -26,40 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -9,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,35 % verloren.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,81 %
    1 Monat -17,58 %
    3 Monate -26,40 %
    1 Jahr -23,34 %
    Stand: 01.07.2026, 13:03 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der Deutsche Telekom Aktie. Kernpunkte sind der staatliche Anteil (ca. 31–32%), der Einfluss auf Fonds-Investitionen, das Aktienrückkaufprogramm 2026 (bis 2 Mrd. EUR; zweite Tranche 19,4 Mio Aktien; dritte Tranche bis ca. 560 Mio. EUR), sowie Dividende (ca. 4–5% Rendite, 1,1 EUR). Debatten drehen sich zudem um TMUS-Überlegungen, Holding-Strukturen und potenzielle Kursziele um 22–28 EUR.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,80 Mrd. € wert.

    Deutsche Telekom: Abverkauf trifft auf Support


    Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) startete ausgehend vom im März 2025 bei 35,91 EUR markierten Dekadenhoch eine ausgeprägte Korrektur des sehr langfristigen Haussetrends. Im Rahmen einer zweiten impulsiven Abwärtswelle vom im Februar gesehenen Zwischenhoch kam es zuletzt zu einer Beschleunigung des Kursverfalls. Im gestrigen Handel verbuchte der Wert ein 2-Jahres-Tief bei 23,53 EUR. Damit erreichte er ein bedeutsames Ziel- und Unterstützungsbünde...

    Sind die Befürchtungen berechtigt?


    Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich seit Mai in einer deutlichen Korrektur und notiert am Mittwoch aktuell bei 24,40 €. Damit liegt sie wieder auf dem Niveau von Mitte 2024. Angesichts unverändert robuster Geschäftszahlen stellt sich die Frage, ob der Kursrückgang gerechtfertigt ist. Operative Entwicklung bleibt stabil Die Geschäftsentwicklung liefert bislang kaum Argumente für […] The post Deutsche Telekom-Aktie: Sind die Befürchtungen berechtigt? first appeared on sharedeals.de.

    Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information


    EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Telekom AG / Disclosure in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 Deutsche Telekom AG: Release of a …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. ORANGE notiert im Minus, mit -3,18 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,55 %. Telefonica verliert -1,31 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -1,04 %.

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    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

    +1,55 %
    -9,81 %
    -17,58 %
    -26,40 %
    -23,34 %
    +18,84 %
    +33,02 %
    +60,04 %
    +53,24 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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