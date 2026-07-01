Deutsche Telekom Aktie überzeugt mit Kursplus - 01.07.2026

Die Deutsche Telekom Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,80 % auf 24,280€. Damit gewinnt die Aktie +0,430 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Telekom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,280€, mit einem Plus von +1,80 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deutsche Telekom Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -26,40 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -9,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,35 % verloren.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,81 % 1 Monat -17,58 % 3 Monate -26,40 % 1 Jahr -23,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 01.07.2026, 13:03 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der Deutsche Telekom Aktie. Kernpunkte sind der staatliche Anteil (ca. 31–32%), der Einfluss auf Fonds-Investitionen, das Aktienrückkaufprogramm 2026 (bis 2 Mrd. EUR; zweite Tranche 19,4 Mio Aktien; dritte Tranche bis ca. 560 Mio. EUR), sowie Dividende (ca. 4–5% Rendite, 1,1 EUR). Debatten drehen sich zudem um TMUS-Überlegungen, Holding-Strukturen und potenzielle Kursziele um 22–28 EUR.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,80 Mrd. € wert.

Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) startete ausgehend vom im März 2025 bei 35,91 EUR markierten Dekadenhoch eine ausgeprägte Korrektur des sehr langfristigen Haussetrends. Im Rahmen einer zweiten impulsiven Abwärtswelle vom im Februar gesehenen Zwischenhoch kam es zuletzt zu einer Beschleunigung des Kursverfalls. Im gestrigen Handel verbuchte der Wert ein 2-Jahres-Tief bei 23,53 EUR. Damit erreichte er ein bedeutsames Ziel- und Unterstützungsbünde...

Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich seit Mai in einer deutlichen Korrektur und notiert am Mittwoch aktuell bei 24,40 €. Damit liegt sie wieder auf dem Niveau von Mitte 2024. Angesichts unverändert robuster Geschäftszahlen stellt sich die Frage, ob der Kursrückgang gerechtfertigt ist. Operative Entwicklung bleibt stabil Die Geschäftsentwicklung liefert bislang kaum Argumente für […] The post Deutsche Telekom-Aktie: Sind die Befürchtungen berechtigt? first appeared on sharedeals.de.

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Telekom AG / Disclosure in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 Deutsche Telekom AG: Release of a …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. ORANGE notiert im Minus, mit -3,18 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,55 %. Telefonica verliert -1,31 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -1,04 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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