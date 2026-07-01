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    Besonders beachtet!

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    HENSOLDT Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 01.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher um +3,99 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 01.07.2026
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 01.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von HENSOLDT. Sie steigt um +3,99 % auf 70,44. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,44, mit einem Plus von +3,99 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Obwohl sich die HENSOLDT Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,61 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -5,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,31 % verloren.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,09 %
    1 Monat -22,44 %
    3 Monate -10,61 %
    1 Jahr -30,64 %
    Stand: 01.07.2026, 13:04 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen des geplatzten F126-Auftrags für HENSOLDT: realisierte Umsätze von rund 200 Mio., Diskussionen über mögliche MEKO-Ersatzaufträge (250–400 Mio.), Prüfung vertraglicher Abwicklung und Entschädigungen, Analystenurteile/DZ-Bank-Upgrade, Insiderkäufe als Vertrauenssignal sowie kurzfristige Kursvolatilität trotz gesunder Fundamentaldaten.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,12 Mrd. € wert.

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    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +3,87 %
    -5,09 %
    -22,44 %
    -10,61 %
    -30,64 %
    +126,47 %
    +343,47 %
    +323,86 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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