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    Reju eröffnet sein erstes US-Forschungs- und Entwicklungszentrum in Conshohocken, Pennsylvania

    Reju eröffnet sein erstes US-Forschungs- und Entwicklungszentrum in Conshohocken, Pennsylvania
    Foto: adobe.stock.com

    Das Labor baut die wissenschaftlichen Kompetenzen von „Reju" weiter aus und schlägt eine Brücke zwischen Innovation und Lösungen im kommerziellen Maßstab.

    PARIS und CONSHOHOCKEN, Pennsylvania, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Reju, das auf die Regeneration von Textil-zu-Textil-Materialien spezialisierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass es ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Conshohocken, Pennsylvania, eröffnet hat. Dies ist die erste eigene Forschungseinrichtung des Unternehmens in Nordamerika. Das Labor, das im bestehenden Forschungszentrum „Advanced Materials and Catalysts" von Technip Energy untergebracht ist, wird Reju dabei unterstützen, die Einführung seiner Recyclingtechnologien zu beschleunigen und die Kreislauflösungen der nächsten Generation von Reju weiterzuentwickeln.

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    Reju opens its first U.S. Research & Development Center in Conshohocken, Pennsylvania, accelerating the path from circular innovation to industrial-scale textile regeneration.

    Das Forschungs- und Entwicklungszentrum markiert den Umzug des Kernforschungsteams von Reju aus dem Almaden Research Center von IBM in San Jose, Kalifornien, wo die Volcat-Depolymerisationstechnologie von Reju – ein katalytisches chemisches Recyclingverfahren, bei dem Polyester in wiederverwertbare Rohstoffe zerlegt wird – erstmals entwickelt wurde.

    „Ich freue mich sehr, Teil eines so innovativen Unternehmens zu werden und zu dem Team zu gehören, das diese Technologie zur Industrialisierung vorantreibt und die Infrastruktur für ein echtes Textil-zu-Textil-Recycling aus Alttextilien in großem Maßstab unterstützt", sagte Gregory Breyta, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Reju.

    Die Anlage wird sich auf das gesamte Entwicklungsspektrum konzentrieren, von der Machbarkeitsprüfung in der Frühphase bis hin zur Produktion im Kilobereich. Das Projekt wird sich auf das Recycling von Polyester, Lösungen für Mischgewebe und neue Wege in der Kreislaufchemie erstrecken und so eine schnelle Iteration ermöglichen sowie Rejus Weg vom Konzept zur industriellen Umsetzung beschleunigen. Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum wird die Entwicklung und Validierung von Technologien unterstützen, die in den künftigen Regeneration Hubs von Reju zum Einsatz kommen sollen.

    Durch die Ansiedlung der Einrichtung innerhalb der bestehenden Forschungsinfrastruktur von Technip Energies profitiert Reju vom direkten Zugang zum jahrzehntelangen Know-how von Technip Energies in den Bereichen Katalyse, Prozessentwicklung, Technologieintegration und industrielle Skalierung.

    Die Einrichtung des Forschungs- und Entwicklungszentrums ist Teil der übergeordneten Strategie von Reju, ein geschlossener Recycling-Kreislauf aufzubauen, in dem ausrangierte Stoffe und Textilien wieder zu hochwertigen Produkten verarbeitet werden. Das Zentrum wird Teil der wachsenden globalen Infrastruktur von Reju, zu der auch die erste „Textile-to-Textile"-Anlage „Regeneration Hub Zero" in Frankfurt am Main sowie die bereits angekündigten künftigen „Regeneration Hubs" in Sittard (Niederlande), Lacq (Frankreich) und Rochester, New York (USA) gehören.

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