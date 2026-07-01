TUI - Aktie mit schwachem Handelstag - 01.07.2026

Die TUI Aktie notiert aktuell bei 7,1100€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,85 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1340 € entspricht. Der Kursrückgang der TUI Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,85 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TUI-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,87 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die TUI Aktie damit um -1,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,83 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -19,44 % verloren.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,66 % 1 Monat +1,83 % 3 Monate +5,87 % 1 Jahr -1,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Stand: 01.07.2026, 13:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um signifikante Short-Positionen großer Investoren (BlackRock, D. E. Shaw) in TUI, die Shortquote und potenzielle Auswirkungen auf Kursentwicklung und Bewertung. Diskussion vergleicht Turbulenzen mit der Lufthansa-Rally, nennt spekulative Kursziele (4,50 €) und debattiert, wie KI-gestützte Reisepackages den Wettbewerb beeinflussen könnten. Technisch-fundamentale Risiken rund um Reiseveranstalter vs KI-Unterstützung stehen im Fokus.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,61 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von TUI

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,71 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +0,87 %. Airbnb Registered (A) notiert im Plus, mit +0,27 %.

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Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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