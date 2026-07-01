Micron Technology Aktie heute im Minus - 01.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die Micron Technology Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,03 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute bei der Micron Technology Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Micron Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +231,12 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +4,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +299,20 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,27 % 1 Monat +15,78 % 3 Monate +231,12 % 1 Jahr +854,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 01.07.2026, 13:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Bullensignale nach einem Blowout-Quartal: hohe Margen, gesicherte HBM-Preise und angeblich langfristige Einnahmen, Analysten-Kursziele wurden teils massiv nach oben gesetzt (bis $2.200–3.900 genannt). Diskussionen nennen KGV 12–15 als attraktiv und Zielmarken $1.200–2.000+. Parallel gibt es Hinweise auf kurzfristige Rücksetzer, Profit‑taking und hohe Chart‑Volatilität.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Bil. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. Western Digital notiert im Minus, mit -1,09 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,46 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.