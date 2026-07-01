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    Besonders beachtet!

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    Nike (B) Aktie heute im Minus - 01.07.2026

    Am 01.07.2026 ist die Nike (B) Aktie, bisher, um -3,48 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nike (B) Aktie heute im Minus - 01.07.2026
    Foto: Andrey - Andrey - stock.adobe.com

    Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

    Nike (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 01.07.2026

    Die Nike (B) Aktie ist bisher um -3,48 % auf 34,71 gefallen. Das sind -1,25  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Nike (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,48 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nike (B) Aktionäre einen Verlust von -17,04 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Nike (B) Aktie damit um -8,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nike (B) auf -37,39 %.

    Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,61 %
    1 Monat -12,91 %
    3 Monate -17,04 %
    1 Jahr -42,95 %
    Stand: 01.07.2026, 13:06 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nike (B) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Nike (B). Die Diskussion schwankt zwischen vorsichtigen Bewertungen trotz solider Quartalszahlen und weiteren Abwärtsrisiken durch China-Schwäche sowie DTC-Erosion; Zoll-Rückerstattungen werden als bilanzpolitischer Effekt gesehen. Einige hoffen auf einen Turnaround, andere rechnen mit Kursen unter 30€/35$. Nachbörsliche Verluste und Short-Signale werden thematisiert.

    Zur Nike (B) Diskussion

    Informationen zur Nike (B) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,62 Mrd. € wert.

    Nike sieht Verbraucher weltweit unter Druck - Aktie gibt nach


    Der Adidas -Rivale Nike sieht trotz eines Schubs durch die Fußball-WM insgesamt eine trübe Stimmung am Sportartikel-Markt. "Unsere Kunden sind rund um die Welt unter Druck" - und das bekomme man im Sportartikel-Geschäft zu spüren, sagte Finanzchef …

    Dax müht sich ins Plus


    Nach dem starken Vortag hat sich am Mittwoch der Aufwärtsdrang des Dax in Grenzen gehalten. Nach einem zähen Handelsstart stieg der deutsche Leitindex gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 25.085 Punkte. Damit hat das Börsenbarometer wieder die runde …

    Europas Börsen hinken DAX hinterher, Rüstungswerte gefragt – Öl und Gold fallen


    Der DAX hat am Mittwoch die anderen Europabörsen hinter sich gelassen, dank Rheinmetall und Airbus. Die US-Börsen steuern auf einen schwachen Start zu. Die Preise für Rohöl, Gold und Silber geben klar nach.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,43 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -1,61 %. VF notiert im Plus, mit +0,14 %. adidas verliert -0,81 %

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    Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nike (B)

    -1,93 %
    -8,61 %
    -12,91 %
    -17,04 %
    -42,95 %
    -66,24 %
    -73,66 %
    -31,03 %
    +504,58 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993
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