Nike (B) Aktie heute im Minus - 01.07.2026

Die Nike (B) Aktie ist bisher um -3,48 % auf 34,71€ gefallen. Das sind -1,25 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Nike (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,48 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nike (B) Aktionäre einen Verlust von -17,04 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Nike (B) Aktie damit um -8,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nike (B) auf -37,39 %.

Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,61 % 1 Monat -12,91 % 3 Monate -17,04 % 1 Jahr -42,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nike (B) Aktie

Stand: 01.07.2026, 13:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Nike (B). Die Diskussion schwankt zwischen vorsichtigen Bewertungen trotz solider Quartalszahlen und weiteren Abwärtsrisiken durch China-Schwäche sowie DTC-Erosion; Zoll-Rückerstattungen werden als bilanzpolitischer Effekt gesehen. Einige hoffen auf einen Turnaround, andere rechnen mit Kursen unter 30€/35$. Nachbörsliche Verluste und Short-Signale werden thematisiert.

Informationen zur Nike (B) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,62 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,43 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -1,61 %. VF notiert im Plus, mit +0,14 %. adidas verliert -0,81 %

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Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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