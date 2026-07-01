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    Besonders beachtet!

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    Gerresheimer Aktie klettert deutlich - 01.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Gerresheimer Aktie bisher um +6,32 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Besonders beachtet! - Gerresheimer Aktie klettert deutlich - 01.07.2026
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

    Gerresheimer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Gerresheimer. Mit einer Performance von +6,32 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Gerresheimer Aktie. Nach einem Plus von +1,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 29,28. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Gerresheimer einen Gewinn von +49,67 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +7,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,26 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +6,12 % gewonnen.

    Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,82 %
    1 Monat +9,26 %
    3 Monate +49,67 %
    1 Jahr -43,30 %
    Stand: 01.07.2026, 13:07 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung: Mehrere Beiträge rechnen mit dem Durchbruch der Widerstandszone um 28,50€ und einem raschen Anstieg Richtung 30€. Fundamentale Diskussionen drehen sich um Turnaround-Chancen, Cash-Flow-Entwicklung 2026 sowie Nettofinanzen/Leverage. Die Leerverkaufsquote wird beobachtet; Unsicherheit bleibt, falls der Turnaround nicht gelingt.

    Zur Gerresheimer Diskussion

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd. € wert.

    The Platform Group, Bloom Energy (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    +7,04 %
    +7,82 %
    +9,26 %
    +49,67 %
    -43,30 %
    -73,58 %
    -70,83 %
    -60,56 %
    -33,00 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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    Verfasst von Markt Bote
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