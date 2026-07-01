Palantir Aktie überzeugt mit Kursplus - 01.07.2026

Die Palantir Aktie notiert aktuell bei 104,66€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,45 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,50 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,91 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Palantir Aktie. Nach einem Plus von +0,91 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 104,66€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten Verluste von -19,00 % verkraften.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,53 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palantir einen Rückgang von -33,45 %.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,92 % 1 Monat -24,53 % 3 Monate -19,00 % 1 Jahr -10,70 %

Informationen zur Palantir Aktie

Stand: 01.07.2026, 13:07 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 241,04 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft, Snowflake Registered (A) und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,77 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +0,90 %.

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Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.