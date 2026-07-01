Albemarle Aktie steigt - 01.07.2026

Die Albemarle Aktie konnte bisher um +2,75 % auf 121,40€ zulegen. Das sind +3,25 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Albemarle Aktie. Nach einem Plus von +4,05 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 121,40€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Albemarle ist ein US-Chemiekonzern mit Fokus auf Lithium, Brom und Katalysatoren. Haupttreiber ist Lithium für E-Mobilität und Energiespeicher. Albemarle zählt zu den weltweit größten Lithiumproduzenten mit starker Rohstoffbasis in Chile, Australien und den USA. Wichtige Wettbewerber: SQM, Ganfeng, Tianqi, Livent. Vorteile: vertikal integrierte Wertschöpfung, Technologie-Know-how, langfristige Lieferverträge mit OEMs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Albemarle in den letzten drei Monaten Verluste von -23,86 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um -11,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Albemarle auf -2,46 %.

Albemarle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,56 % 1 Monat -22,16 % 3 Monate -23,86 % 1 Jahr +121,86 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Stand: 01.07.2026, 13:08 Uhr

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,04 Mrd. € wert.

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Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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