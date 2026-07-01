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    Radikaler Sparkurs bis 2030

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    Trotz Milliardenverlust: Dieser Plan soll General Mills zurück auf Kurs bringen

    General Mills meldet einen Milliardenverlust durch Abschreibungen, setzt aber auf Innovationen und ein Sparprogramm von 3 Milliarden US-Dollar.

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    Radikaler Sparkurs bis 2030 - Trotz Milliardenverlust: Dieser Plan soll General Mills zurück auf Kurs bringen
    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    Der US-Lebensmittelkonzern General Mills hat das Geschäftsjahr 2026 mit tiefroten Zahlen beendet. Hohe Abschreibungen auf Markenwerte und Firmenwerte sowie der geplante Verkauf des Brasilien-Geschäfts belasteten das Ergebnis massiv. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen ein umfangreiches Effizienzprogramm an und will bis zum Geschäftsjahr 2030 insgesamt 3 Milliarden US-Dollar einsparen.

    General Mills

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    ISIN:US3703341046WKN:853862
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    Hohe Sonderbelastungen drücken Ergebnis

    Im vierten Quartal stieg der Umsatz laut Unternehmensangaben um 1 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar. Organisch blieb der Umsatz auf Vorjahresniveau. Unter dem Strich stand jedoch ein Verlust von 2 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte General Mills noch einen Gewinn von 294 Millionen US-Dollar erzielt.

    Ausschlaggebend waren vor allem nicht zahlungswirksame Abschreibungen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar auf Firmenwerte und Marken sowie ein Bewertungsverlust von rund 1 Milliarde US-Dollar im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Brasilien-Geschäfts.

    Bereinigt um diese Effekte entwickelte sich das operative Geschäft deutlich besser. Der bereinigte operative Gewinn stieg im Schlussquartal auf 705 Millionen US-Dollar.

     

    Jahresumsatz rückläufig

    Im Gesamtjahr sank der Umsatz um 5 Prozent auf 18,4 Milliarden US-Dollar. Organisch gingen die Erlöse um 2 Prozent zurück. Das Unternehmen verwies auf eine schwächere Konsumstimmung und eine hohe Nachfrage nach Rabattaktionen.

    Der ausgewiesene operative Gewinn brach um 73 Prozent auf 886 Millionen US-Dollar ein. Bereinigt lag das operative Ergebnis bei 2,8 Milliarden US-Dollar und damit unter dem Vorjahreswert. Der Gewinn je Aktie auf bereinigter Basis sank um 16 Prozent auf 3,55 US-Dollar.

    Dividende bleibt stabil

    Trotz des hohen bilanziellen Verlusts hält General Mills an seiner Ausschüttungspolitik fest. Der Verwaltungsrat beschloss eine Quartalsdividende von 0,61 US-Dollar je Aktie. Die Auszahlung soll am 3. August 2026 an Aktionäre erfolgen, die am 10. Juli 2026 im Aktienregister eingetragen sind.

    Damit setzt der Konzern eine bemerkenswerte Tradition fort. General Mills und seine Vorgängergesellschaften haben nach Unternehmensangaben seit 127 Jahren ohne Unterbrechung Dividenden gezahlt.

    Milliardenprogramm für mehr Effizienz

    Für die kommenden Jahre setzt General Mills auf einen umfassenden Sparkurs. Bis zum Geschäftsjahr 2030 sollen kumulierte Kosteneinsparungen von 3 Milliarden US-Dollar erreicht werden. Bereits im Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern Einsparungen von mindestens 750 Millionen US-Dollar.

    Vorstandschef Jeff Harmening erklärte: "Wir haben das Geschäftsjahr 2026 positiv abgeschlossen und im vierten Quartal bereinigte Ergebnisse erzielt, die unseren Erwartungen entsprachen, während wir gleichzeitig unsere Grundlage weiter gestärkt haben, um General Mills für langfristigen Erfolg zu positionieren."

    Zugleich kündigte er eine stärkere Ausrichtung auf Innovationen an. "Unser Fokus [liegt] im Geschäftsjahr 2027 darauf, unser Umsatzwachstum zu steigern, indem wir die Wiedererkennbarkeit unserer Marken deutlich verbessern", sagte Harmening. Geplant seien neue Produkte und Produktüberarbeitungen, die sich stärker an den Bedürfnissen der Verbraucher orientieren.

    Vorsichtiger Ausblick für 2027

    Trotz der Investitionen in Innovationen bleibt der Ausblick verhalten. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet General Mills beim organischen Umsatz eine Entwicklung zwischen minus 1,5 Prozent und plus 0,5 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn dürfte währungsbereinigt um 8 bis 13 Prozent zurückgehen.

    Dennoch zeigt sich Harmening zuversichtlich. "Mit unseren Plänen zur Stärkung der Einzigartigkeit unserer Marken und einem klaren Fokus auf Effizienz und Kapitaldisziplin bin ich zuversichtlich, dass wir auf dem Weg sind, wieder profitables Wachstum zu erzielen und den Shareholder Value langfristig zu steigern."

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die General Mills Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,50 % und einem Kurs von 31,84EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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