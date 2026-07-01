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Microsoft Aktie überzeugt mit Kursplus - 01.07.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Microsoft Aktie bisher um +1,73 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microsoft Aktie.
Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.
Microsoft Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.07.2026
Die Microsoft Aktie notiert aktuell bei 332,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,73 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,65 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +1,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 332,70€, mit einem Plus von +1,73 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Microsoft einen Gewinn von +1,87 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um -0,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,81 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,12 % verloren.
Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,35 %
|1 Monat
|-16,81 %
|3 Monate
|+1,87 %
|1 Jahr
|-21,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microsoft Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die künftige Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten von Microsoft, maßgeblich getrieben von KI-Investitionen. Threads nennen Kursziele rund 200–300 USD und einen möglichen Boden um zirka 315 EUR. Kernfelder sind Capex/Free Cashflow, Ertrag aus der Cloud, Investitionsrisiken sowie Stellenabbau und deren Einfluss auf Ertragslage und Wettbewerbsdruck.
Zur Microsoft Diskussion
Informationen zur Microsoft Aktie
Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,47 Bil. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. Apple notiert im Plus, mit +0,30 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,13 %. IBM legt um +0,22 % zu Oracle notiert im Plus, mit +1,92 %.
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Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.