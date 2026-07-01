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Schneider Electric - Aktie zeigt Schwäche - 01.07.2026
Am 01.07.2026 ist die Schneider Electric Aktie, bisher, um -2,99 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schneider Electric Aktie.
Schneider Electric ist ein globaler Spezialist für Energiemanagement und Automatisierung. Hauptprodukte: Schaltanlagen, Gebäudetechnik, Industrie- und Prozessautomatisierung, Software/IoT-Lösungen (EcoStruxure). Starke Position in Energieeffizienz und Digitalisierung von Stromnetzen. Wichtige Konkurrenten: Siemens, ABB, Eaton, Rockwell. USP: breite End-to-End-Lösungen, starke Software- und Nachhaltigkeitsfokussierung.
Schneider Electric aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 01.07.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Schneider Electric Aktie. Sie fällt um -2,99 % auf 278,90€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,35 %, geht es heute bei der Schneider Electric Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Schneider Electric-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +21,44 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schneider Electric Aktie damit um +2,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Schneider Electric +21,24 % gewonnen.
Schneider Electric Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,18 %
|1 Monat
|+4,00 %
|3 Monate
|+21,44 %
|1 Jahr
|+26,33 %
Informationen zur Schneider Electric Aktie
Es gibt 577 Mio. Schneider Electric Aktien. Damit ist das Unternehmen 160,41 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +1,06 %. LEGRAND notiert im Minus, mit -0,47 %. Eaton legt um +0,38 % zu Siemens notiert im Minus, mit -1,37 %.
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Ob die Schneider Electric Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schneider Electric Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.