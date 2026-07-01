Erster Mittagssprung nach Tankrabatt fällt eher klein aus
- Erwarteter extremer Preissprung am Mittag ausgeblieben
- E10 2,15 € plus 18,2 Cent Diesel 2,11 € plus 20,4 Cent
- Mittagssprünge geringer als zuvor Vergleiche unsicher
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der befürchtete extreme Preissprung bei Benzin und Diesel am ersten Mittag nach Ende des Tankrabatts ist ausgeblieben. Im Gegenteil: Die Kraftstoffe verteuerten sich bei der typischen Erhöhung zur Mittagszeit etwas weniger als in den Tagen zuvor, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Das liegt allerdings auch daran, dass sie davor viel weniger gesunken waren, als sonst üblich.
Um 12.15 Uhr kostete ein Liter E10 im bundesweiten Durchschnitt 2,15 Euro. Das waren 18,2 Cent mehr als vor dem Preissprung um 11.45 Uhr. Diesel verteuerte sich um 20,4 Cent auf 2,11 Euro pro Liter. Am Montag und Dienstag waren die Mittagssprünge bei beiden Kraftstoffen etwas höher ausgefallen.
Nach dem Mittagssprung war Super E10 um 11,7 Cent pro Liter teurer als zum gleichen Zeitpunkt am Dienstag, Diesel um 12 Cent. Das ist sogar etwas weniger als am Vormittag. Wegen der zuletzt abweichenden Preismuster sind Vergleiche allerdings weniger aussagekräftig als sonst./ruc/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 5,338 auf Tradegate (01. Juli 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -7,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,46 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 82,47 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von +12,55 %/+31,31 % bedeutet.