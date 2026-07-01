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    ROUNDUP

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    Sparkurs bei Mercedes-Benz - Gewerkschaft ruft zu Protest auf

    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall ruft Mercedes-Beschäftigte zu Protesten
    • Sonderzahlung für rund 90.000 Mitarbeiter verschoben
    • Vorstand fordert mehr Arbeit für gleiches Geld
    ROUNDUP - Sparkurs bei Mercedes-Benz - Gewerkschaft ruft zu Protest auf
    Foto: Matthias Balk - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Die IG Metall ruft die Beschäftigten von Mercedes-Benz in Deutschland zu Protesten gegen die Verschärfung des Sparkurses auf. Demnach finden an diesem Freitag Kundgebungen an den Standorten Sindelfingen und Untertürkheim (Stuttgart) sowie Kuppenheim und Rastatt statt. Zudem soll es eine nicht öffentliche, digitale Kundgebung geben. Ferner gibt es Aktionen in Bremen, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Ludwigsfelde sowie in Germershein.

    Hintergrund ist eine Verschärfung des Sparkurses beim Stuttgarter Autobauer. "Aus Sicht der IG Metall richten sich diese Maßnahmen einseitig gegen die Beschäftigten und stellen zentrale tarifliche Errungenschaften in infrage", teilte die örtliche Vertretung der Gewerkschaft in Stuttgart mit.

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    Schreiben des Vorstands an die Beschäftigten

    In einem Schreiben an die Beschäftigten in Deutschland informierte der Vorstand Ende vergangener Woche, dass man "weiterhin mit Hochdruck die Kosten senken" müsse, um bei den Preisen für die Produkte wettbewerbsfähig zu bleiben. "Trotz all unserer Anstrengung ist die Situation heute in Deutschland dramatisch", hieß es darin.

    Etwa 90.000 der rund 108.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland erhalten demnach als Sofortmaßnahme nicht wie erwartet im Juli eine tarifliche Sonderzahlung. Diese werde auf das kommende Jahr verschoben, hieß es in dem Schreiben. Bei der Sonderzahlung handelt es sich um den jährlichen "Transformationsbaustein". Dieser beträgt 18,4 Prozent vom regelmäßigen individuellen Monatsentgelt. In Betrieben in wirtschaftlichen Krisen könne die Sonderzahlung verschoben oder ausgesetzt werden, heißt es auf der Webseite der IG Metall.

    Vorstand: "Für das gleiche Geld mehr arbeiten"

    "Wir werden bei Mercedes-Benz Prozesse radikal beschleunigen und gewachsene Strukturen verschlanken", hieß es weiter. Die Arbeitsstunde müsse günstiger werden. "Der direkteste und in unseren Augen fairste Weg: Wir sollten in allen Bereichen für das gleiche Geld mehr arbeiten", so der Vorstand. Mit der Arbeitnehmervertretung werde man in den nächsten Wochen und Monaten darüber sprechen, wie man die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens in Deutschland sichern könne.

    Mercedes hat seit längerem mit Rückschlägen zu kämpfen. Im ersten Quartal dieses Jahres sank das Konzernergebnis um 17,2 Prozent. 2025 war der Gewinn um knapp die Hälfte von 10,4 Milliarden Euro auf 5,3 Milliarden Euro eingebrochen, nachdem es schon 2024 schlechter gelaufen war. Zölle, negative Wechselkurseffekte und der intensive Wettbewerb in China hätten die Ergebnisse belastet, hieß es. Rückläufig waren auch Absatz und Umsatz.

    Die Schwaben hatten darauf reagiert und vor etwas mehr als einem Jahr ein Sparprogramm aufgelegt, wobei Mercedes von einem Programm zur Leistungssteigerung ("Next Level Performance") sprach./rwi/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 43,69 auf Tradegate (01. Juli 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -3,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 42,00 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +19,17 %/+60,42 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Schwäche der Mercedes-Benz-Aktie: Anleger diskutieren, ob der Kurssturz eine Kaufgelegenheit ist oder ob man nicht ein fallendes Messer greifen sollte. Es werden Bewertung, frühere strategische Fehlentscheidungen (u.a. verpasste Tesla-Beteiligung, Abkehr vom Verbrenner) sowie chartbasierte Einstiegsüberlegungen angesprochen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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