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    ROUNDUP

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    Microsoft plant nächsten großen KI-Serverstandort in NRW

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft plant KI-Rechenzentrum in Grevenbroich
    • Kaufvertrag für 23 Hektar steht unter Baugenehmigung
    • Tausende Jobs möglich bei Kritik an hohem Strombedarf
    ROUNDUP - Microsoft plant nächsten großen KI-Serverstandort in NRW
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    GREVENBROICH (dpa-AFX) - Der US-Technologiekonzern Microsoft erhöht seine milliardenschweren Investitionen in KI-Rechenzentren in NRW. Wie das Unternehmen mitteilte, möchte es einen weiteren Server-Standort in Grevenbroich am Niederrhein bauen. Es wäre das vierte Rechenzentrum des Technologieriesen im Rheinischen Revier, schon 2024 wurden entsprechende Vorhaben für Rechenzentren in Bedburg, Bergheim und Elsdorf bekannt. Bis sie den Betrieb aufnehmen, dauert es aber noch länger.

    Microsoft unterzeichnete einen Kaufvertrag für ein Grundstück, das bislang landwirtschaftlich genutzt wird. Es ist nach Angaben der Stadt 23 Hektar groß. Der Kaufvertrag steht allerdings unter dem Vorbehalt der Baugenehmigung. Das Rheinische Revier ist die Kohle-Abbauregion westlich von Köln, die wegen des Kohle-Ausstiegs im Umbruch ist und vor einer ungewissen Zukunft steht. Die Microsoft-Investitionen stärken nun die Hoffnung auf Arbeitsplätze vor Ort.

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    Die Investitionssumme wurde nicht mitgeteilt, es könnte ein hoher dreistelliger Millionen-Euro-Betrag sein oder vielleicht sogar etwa eine Milliarde Euro. Für die drei anderen, 2024 eingeleiteten Vorhaben für Rechenzentren investiert Microsoft 3,2 Milliarden Euro. Von diesem Betrag fließt aber noch Geld ab für eine Kapazitätserweiterung eines bereits bestehenden Frankfurter Microsoft-Standorts und für Schulungsprogramme, um den Umgang der Öffentlichkeit mit Künstlicher Intelligenz zu verbessern.

    Für die Standorte in Bedburg und Bergheim wurden bereits Baugenehmigungen erteilt, in Elsdorf wird die Erlaubnis noch erwartet. In Bedburg und Bergheim könnte ein Teilbetrieb 2028 starten. Die drei ersten Standorte sollen sich gegenseitig absichern - fällt einer aus, so kann auf einen Standort zurückgegriffen werden. Die genaue Funktion des Grevenbroicher Standorts ist noch unklar. Sollte bei dem Vorhaben alles planmäßig laufen, könnte das Rechenzentrum in den frühen 2030er Jahren in Betrieb gehen.

    Tausende Jobs könnten entstehen

    Im Digitalzeitalter werden externe Server immer wichtiger, die Datenmengen steigen rapide. Anwendungen der Künstlichen Intelligenz steigern die Nachfrage nach schneller Datenverarbeitung zusätzlich. Als potenzielle Kunden hat Microsoft Industriekonzerne aus NRW im Blick. Die Entscheidung für den vierten Standort begründet der US-Konzern mit einer hohen Nachfrage.

    "Nordrhein-Westfalen ist für Microsoft eine strategisch wichtige Cloud- und KI-Region", sagt Microsoft-Deutschlandchefin Agnes Heftberger. Mit Blick auf Grevenbroich sagt sie: "Diese Erweiterung bedeutet zusätzliche Investitionen in die lokale Infrastruktur und in die Menschen, die dort leben und arbeiten."

    An zwei der drei bisher bekannten Standorten wird damit gerechnet, dass jeweils mehrere Hundert Arbeitsplätze für den Betrieb entstehen und jeweils circa 2500 Jobs anderer Firmen, die sich rund um die Rechenzentren ansiedeln. Einen ähnlichen Job-Booster könnte es in der 69.000-Einwohner-Stadt Grevenbroich geben. Am dritten Standort - dem in Elsdorf - wird ebenfalls mit einem Jobmotor gerechnet, die Kommune hält sich mit einer konkreten Schätzung aber zurück.

    Reaktionen aus der Politik

    Die Investition sende ein wichtiges Signal für das gesamte Rheinische Revier, sagte Grevenbroichs Bürgermeister Klaus Krützen (SPD). Der Strukturwandel brauche konkrete Projekte, Investitionen und Zukunftsperspektiven. Der Sozialdemokrat hofft auf mehr: "Solche Investitionen können weit über den Standort hinaus Wirkung entfalten und die Aufmerksamkeit neuer Unternehmen auf unsere Stadt lenken."

    NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) wertet die Investitionsankündigung als überaus positiv für den Wirtschafts- und Digitalstandort Nordrhein-Westfalen. Dies zeige, dass der Strukturwandel im Rheinischen Revier gelinge. "Von der Kohle zur KI - dieser Wandel wird konkret.", sagt die Grüne. Leistungsfähige digitale Infrastruktur sei heute ein entscheidender Standortfaktor.

    KI-Rechenzentren sollen nicht nur im Rheinischen Revier entstehen. Im Januar hatte der US-Investor Blackstone einen Server-Standort im westfälischen Lippetal angekündigt. Finanzkreisen zufolge beläuft sich die Projektgröße auf etwa vier Milliarden Euro; mit einer Fertigstellung der Anlage wird in den frühen 2030er Jahren gerechnet. Ein Blackstone-Sprecher sagt, es gehe voran. Man sei in der Planungs- und Genehmigungsphase des Projekts. Im brandenburgischen Lübbenau möchte die Schwarz-Gruppe einen sogar elf Milliarden Euro teuren KI-Serverstandort bauen.

    NGO ist besorgt

    Während solche Vorhaben in der Politik weitgehend positiv aufgenommen werden, gibt es in Teilen der Zivilgesellschaft Skepsis, etwa wegen des hohen Strombedarfs. "Rechenzentren sind nicht per se gut oder schlecht", sagt Kilian Vieth-Ditlmann von der Nichtregierungsorganisation (NGO) Algorithm Watch. "Entscheidend ist: Wo kommt die Energie für den zusätzlichen Bedarf her, wie effizient und nachhaltig sind die Rechenzentren?" Mit Blick auf die bislang bekannten Vorhaben sagt er: "So wie es jetzt läuft, gefährdet der Bau von immer mehr Rechenzentren die Klimaziele in Deutschland."

    "Neue Rechenzentren sollten nur noch dann genehmigt werden, wenn sie in jeder Stunde - und nicht nur im Jahresdurchschnitt - mit erneuerbaren Energien betrieben werden, die für diesen Zweck zusätzlich erzeugt worden sind", sagt Vieth-Ditlmann. Die Profiteure der Politik der Bundesregierung seien keineswegs europäische Betreiber, sondern die großen US-Tech-Konzerne.

    Microsoft betont, dass man auf nachhaltige Lösungen setze. Die Rechenzentren der nächsten Generation nutzten etwa ein neues Kühlkonzept, das ohne Wasserverdunstung auskomme. Ist der Kühlkreislauf befüllt, so müsse fast kein Kühlwasser mehr nachgefüllt werden./wdw/DP/stw

    Microsoft

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 333,3 auf Tradegate (01. Juli 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -0,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +52,97 %/+91,96 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der hohen KI‑Investitionen für Kurs und Bewertung von Microsoft. Diskutiert werden die jüngste Kurskorrektur (~40% unter ATH), das Risiko eines weiteren Rutsches bis ~200 USD, das KGV von ~20, die Bedeutung des Free Cashflow nach Capex und starker Margen als Bewertungsanker sowie Streit, ob KI langfristig profitabel ist oder eher Zulieferer profitieren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microsoft eingestellt.

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    dpa-AFX
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