PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28: Pandion AG 2025 negativ
PANDION AG rechnet für 2025 mit einem deutlichen Ergebniseinbruch: Statt eines erwarteten leichten Plus steht nun ein vorläufiger Verlust im zweistelligen Millionenbereich im Raum.
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- PANDION AG erwartet ein vorläufiges Ergebnis vor Ertragsteuern für das Geschäftsjahr 2025 von rund -69 Mio. Euro.
- Dies ist eine deutliche Abweichung zur Hochrechnung vom 23.12.2025, die ein leicht positives Ergebnis im einstelligen Millionenbereich prognostizierte.
- Hauptursache sind voraussichtlich notwendige Wertberichtigungen bei ausgewählten Gewerbeobjekten.
- Gründe für die Wertberichtigungen: herausforderndes Marktumfeld für Gewerbeimmobilien, veränderte Bewertungsparameter, gestiegene Finanzierungskosten und verzögerte Transaktionsmärkte.
- Die endgültige Höhe der Wertberichtigungen steht noch unter Vorbehalt und muss im geprüften Jahresabschluss bestätigt werden; geprüfter Konzernabschluss und Geschäftsbericht 2025 sollen Ende Juli 2026 veröffentlicht werden.
- Die Mitteilung basiert auf vorläufigen, noch nicht abschließend geprüften Zahlen; endgültige Werte können davon abweichen.
Der Kurs von PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,75 % im Minus.
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