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    PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28: Pandion AG 2025 negativ

    PANDION AG rechnet für 2025 mit einem deutlichen Ergebniseinbruch: Statt eines erwarteten leichten Plus steht nun ein vorläufiger Verlust im zweistelligen Millionenbereich im Raum.

    PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28: Pandion AG 2025 negativ
    Foto: adobe.stock.com
    • PANDION AG erwartet ein vorläufiges Ergebnis vor Ertragsteuern für das Geschäftsjahr 2025 von rund -69 Mio. Euro.
    • Dies ist eine deutliche Abweichung zur Hochrechnung vom 23.12.2025, die ein leicht positives Ergebnis im einstelligen Millionenbereich prognostizierte.
    • Hauptursache sind voraussichtlich notwendige Wertberichtigungen bei ausgewählten Gewerbeobjekten.
    • Gründe für die Wertberichtigungen: herausforderndes Marktumfeld für Gewerbeimmobilien, veränderte Bewertungsparameter, gestiegene Finanzierungskosten und verzögerte Transaktionsmärkte.
    • Die endgültige Höhe der Wertberichtigungen steht noch unter Vorbehalt und muss im geprüften Jahresabschluss bestätigt werden; geprüfter Konzernabschluss und Geschäftsbericht 2025 sollen Ende Juli 2026 veröffentlicht werden.
    • Die Mitteilung basiert auf vorläufigen, noch nicht abschließend geprüften Zahlen; endgültige Werte können davon abweichen.

    Der Kurs von PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,75 % im Minus.


    PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28

    -0,02 %
    -9,09 %
    -22,25 %
    -29,58 %
    -44,44 %
    -37,50 %
    -51,69 %
    -50,03 %
    ISIN:DE000A289YC5WKN:A289YC
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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