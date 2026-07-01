RBC stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach der Telefonkonferenz zur durchwachsenen Quartalsbilanz von 50 auf 45 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Signale hinsichtlich der wachsenden Sportschuhpalette für Frühjahr und Sommer 2027 seien zwar ermutigend, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. Sie dürften dem Wachstum Schub geben. Der Experte kappte aber seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 und bevorzugt Adidas aufgrund stärkerer Dynamik./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:19 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:19 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 35,30EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.





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