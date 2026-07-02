KraneShares CSI China Internet
China-ETF vor Comeback? Bullen wetten plötzlich Millionen!
China-Aktien liegen tief im Minus. Doch am Optionsmarkt setzen Trader plötzlich massiv auf ein Comeback des KraneShares CSI China Internet-ETF. Kommt jetzt die brutale Trendwende?
Während US-Aktien von einem Rekord zum nächsten eilen und die Nasdaq ihr bestes Quartal seit 2020 verzeichnet hat, steckt China tief in der Krise. Der iShares China Large-Cap ETF liegt seit Jahresbeginn 18 Prozent im Minus und befindet sich seit neun Monaten im Bärenmarkt. Noch härter traf es den KraneShares CSI China Internet ETF, kurz KWEB. Der ETF liegt mehr als 40 Prozent unter seinem Rekordhoch vom Oktober 2025 und sogar fast 70 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Februar 2021 (Stand: 01.07.2026).
Doch genau dieser stark gefallene China-ETF wird jetzt zur heißesten Wette der Bullen. Am Dienstag lag das Optionsvolumen im KWEB laut CNBC fast dreimal so hoch wie der Durchschnitt der vergangenen 30 Tage. Von den 628.000 gehandelten Kontrakten waren 612.000 Calls. Mehr als 250.000 dieser Geschäfte dürften von Käufern getätigt worden sein. Dem standen weniger als 4.000 gekaufte Puts gegenüber.
Auch beim eingesetzten Geld ist die Richtung eindeutig. Von der gehandelten Prämie in Höhe von 48 Millionen US-Dollar entfielen 46 Millionen US-Dollar auf Calls. Für CNBC ist das eine ungewöhnlich bullische Schieflage, insbesondere bei einem ETF, der zuletzt kaum Kursdynamik zeigte.
Auslöser waren Chinas Konjunkturdaten, die erste Hoffnung lieferten. Die Industrie kehrte zum Wachstum zurück und der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen erreichte den höchsten Stand seit Mai. Der erste Sprung im FXI verpuffte zwar schnell. Der KWEB schaffte jedoch eine Drei-Tages-Rally von fast vier Prozent.
Besonders brisant ist, dass der meistgehandelte Kontrakt ein Call mit Basispreis 29 US-Dollar und Laufzeit bis zum 18. Dezember war. Damit diese Wette aufgeht, müsste der ETF um rund 23 Prozent steigen. Der größte Trade des Tages umfasste fast 102.000 dieser Calls und hatte ein Volumen von elf Millionen US-Dollar.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion