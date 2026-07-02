China-ETF vor Comeback? Bullen wetten plötzlich Millionen!

Während US-Aktien von einem Rekord zum nächsten eilen und die Nasdaq ihr bestes Quartal seit 2020 verzeichnet hat, steckt China tief in der Krise. Der iShares China Large-Cap ETF liegt seit Jahresbeginn 18 Prozent im Minus und befindet sich seit neun Monaten im Bärenmarkt. Noch härter traf es den KraneShares CSI China Internet ETF , kurz KWEB. Der ETF liegt mehr als 40 Prozent unter seinem Rekordhoch vom Oktober 2025 und sogar fast 70 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Februar 2021 (Stand: 01.07.2026).

Doch genau dieser stark gefallene China-ETF wird jetzt zur heißesten Wette der Bullen. Am Dienstag lag das Optionsvolumen im KWEB laut CNBC fast dreimal so hoch wie der Durchschnitt der vergangenen 30 Tage. Von den 628.000 gehandelten Kontrakten waren 612.000 Calls. Mehr als 250.000 dieser Geschäfte dürften von Käufern getätigt worden sein. Dem standen weniger als 4.000 gekaufte Puts gegenüber.