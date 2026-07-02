🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    KraneShares CSI China Internet

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    China-ETF vor Comeback? Bullen wetten plötzlich Millionen!

    China-Aktien liegen tief im Minus. Doch am Optionsmarkt setzen Trader plötzlich massiv auf ein Comeback des KraneShares CSI China Internet-ETF. Kommt jetzt die brutale Trendwende?

    KraneShares CSI China Internet - China-ETF vor Comeback? Bullen wetten plötzlich Millionen!
    Foto: Martin Dr. Baumgärtner - imageBROKER

    Während US-Aktien von einem Rekord zum nächsten eilen und die Nasdaq ihr bestes Quartal seit 2020 verzeichnet hat, steckt China tief in der Krise. Der iShares China Large-Cap ETF liegt seit Jahresbeginn 18 Prozent im Minus und befindet sich seit neun Monaten im Bärenmarkt. Noch härter traf es den KraneShares CSI China Internet ETF, kurz KWEB. Der ETF liegt mehr als 40 Prozent unter seinem Rekordhoch vom Oktober 2025 und sogar fast 70 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Februar 2021 (Stand: 01.07.2026).

    Doch genau dieser stark gefallene China-ETF wird jetzt zur heißesten Wette der Bullen. Am Dienstag lag das Optionsvolumen im KWEB laut CNBC fast dreimal so hoch wie der Durchschnitt der vergangenen 30 Tage. Von den 628.000 gehandelten Kontrakten waren 612.000 Calls. Mehr als 250.000 dieser Geschäfte dürften von Käufern getätigt worden sein. Dem standen weniger als 4.000 gekaufte Puts gegenüber.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    31.800,93€
    Basispreis
    23,60
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.135,62€
    Basispreis
    18,11
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch beim eingesetzten Geld ist die Richtung eindeutig. Von der gehandelten Prämie in Höhe von 48 Millionen US-Dollar entfielen 46 Millionen US-Dollar auf Calls. Für CNBC ist das eine ungewöhnlich bullische Schieflage, insbesondere bei einem ETF, der zuletzt kaum Kursdynamik zeigte.

    Auslöser waren Chinas Konjunkturdaten, die erste Hoffnung lieferten. Die Industrie kehrte zum Wachstum zurück und der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen erreichte den höchsten Stand seit Mai. Der erste Sprung im FXI verpuffte zwar schnell. Der KWEB schaffte jedoch eine Drei-Tages-Rally von fast vier Prozent.

    Besonders brisant ist, dass der meistgehandelte Kontrakt ein Call mit Basispreis 29 US-Dollar und Laufzeit bis zum 18. Dezember war. Damit diese Wette aufgeht, müsste der ETF um rund 23 Prozent steigen. Der größte Trade des Tages umfasste fast 102.000 dieser Calls und hatte ein Volumen von elf Millionen US-Dollar.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 30.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KraneShares CSI China Internet China-ETF vor Comeback? Bullen wetten plötzlich Millionen! China-Aktien liegen tief im Minus. Doch am Optionsmarkt setzen Trader plötzlich massiv auf ein Comeback des KraneShares CSI China Internet-ETF. Kommt jetzt die brutale Trendwende?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     