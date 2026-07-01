The Naga Group Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 01.07.2026

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei The Naga Group einen Gewinn von +118,75 % verbuchen.

Die The Naga Group Aktie kann am heutigen Handelstag um +20,39 % auf 3,6600€ zulegen. Das sind +0,6200 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der The Naga Group Aktie. Nach einem Plus von +5,19 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3,6600€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Naga Group Aktie damit um +34,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +12,48 % gewonnen.

The Naga Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +34,64 % 1 Monat +25,25 % 3 Monate +118,75 % 1 Jahr -6,11 %

Informationen zur The Naga Group Aktie

Stand: 01.07.2026, 13:54 Uhr

Es gibt 23 Mio. The Naga Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,20 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von flatexDEGIRO, Coinbase und Co.

flatexDEGIRO, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,69 %. Coinbase notiert im Plus, mit +0,06 %.

The Naga Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Naga Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Naga Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.