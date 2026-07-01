DroneShield Aktie mit kräftigem Kursplus - 01.07.2026

Die DroneShield Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,56 % auf 1,5005€. Damit gewinnt die Aktie +0,0655 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DroneShield Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,84 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,5005€, mit einem Plus von +4,56 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Anstieg bei DroneShield konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -39,46 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -7,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei DroneShield auf -23,28 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,02 % 1 Monat -23,30 % 3 Monate -39,46 % 1 Jahr +3,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Stand: 01.07.2026, 13:56 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um DroneShield: Der Kursverlauf wird stark negativ diskutiert, mit Hinweisen auf eine potenzielle Erholung, aber überwiegend Abwärtsdrift. Erwartungen an Quartalsupdates: Q1-Bericht war Ende April; ein neues Update vor Juli ist unwahrscheinlich. Fundamentale Bewertung wird mit KUV (ca. 4–6) und operativem KGV (ca. 23–37) diskutiert; Szenarien für 2030 Umsatz/SaaS werden erwähnt. Ein möglicher Turnaround in Down Under wird heiß diskutiert, bleibt aber spekulativ.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 922 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Mrd. € wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,05 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +1,73 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,85 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,66 % zu

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Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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