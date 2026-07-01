Arista Networks Aktie heute im Minus (148,44€) - 01.07.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Arista Networks-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,11 % zu Buche.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Arista Networks Aktie. Sie fällt um -0,20 % auf 148,44€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,56 %, geht es heute bei der Arista Networks Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arista Networks Aktie damit um +4,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +31,19 % gewonnen.

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Arista Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,75 % 1 Monat +7,50 % 3 Monate +39,11 % 1 Jahr +71,68 %

Informationen zur Arista Networks Aktie

Stand: 01.07.2026, 13:59 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 186,99 Mrd. € wert.

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Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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