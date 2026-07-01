Börsen Update Europa - 01.07. - CAC 40 schwach -1,06 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:55) bei 31.768,89 PKT und fällt um -0,14 %. Top-Werte: SILTRONIC AG +5,59 %, HENSOLDT +3,57 %, SUESS MicroTec +3,29 % Flop-Werte: Lanxess -5,14 %, TAG Immobilien -4,00 %, Aurubis -3,72 %

Der DAX steht bei 24.996,59 PKT und verliert bisher -0,09 %. Top-Werte: Rheinmetall +3,22 %, Airbus +2,12 %, Hochtief +1,09 % Flop-Werte: Zalando -2,49 %, Vonovia -2,02 %, adidas -1,54 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:45) bei 3.888,49 PKT und steigt um +0,93 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +5,59 %, PVA TePla +4,26 %, Carl Zeiss Meditec +3,71 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -5,28 %, United Internet -1,86 %, Sartorius Vz. -1,48 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Rheinmetall-Aktie im Wert von 50 Euro!



Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:34) bei 6.292,05 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: Rheinmetall +3,22 %, Airbus +2,12 %, SAFRAN +1,30 %

Flop-Werte: Schneider Electric -2,93 %, Vinci -2,51 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,30 %

Der ATX steht aktuell (13:59:55) bei 6.426,93 PKT und fällt um -0,82 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +2,08 %, Oesterreichische Post +0,88 %, OMV +0,87 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,45 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,88 %, Wienerberger -1,84 %

Der SMI steht aktuell (13:59:45) bei 14.079,48 PKT und fällt um -0,83 %.

Top-Werte: Lonza Group +0,91 %, Kuehne + Nagel International +0,40 %, Sika +0,21 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,97 %, Swisscom -2,97 %, Geberit -1,45 %

Der CAC 40 steht bei 8.323,05 PKT und verliert bisher -1,06 %.

Top-Werte: Renault +2,33 %, Airbus +2,12 %, Thales +2,07 %

Flop-Werte: Publicis Groupe -5,78 %, ORANGE -3,79 %, Kering -3,32 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (12:31:25) bei 3.191,62 PKT und fällt um -0,84 %.

Top-Werte: Getinge (B) +0,03 %, ABB -0,18 %, Securitas Shs(B) -0,49 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -3,10 %, Tele2 (B) -2,88 %, Telia Company -2,82 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.160,00 PKT und steigt um +0,49 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +3,34 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +3,11 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,72 %

Flop-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations -4,02 %, Jumbo -2,04 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,18 %