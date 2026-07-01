PVA TePla Aktie weiter aufwärts - 01.07.2026

Die PVA TePla Aktie notiert aktuell bei 46,54€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,26 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,90 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PVA TePla Aktie. Nach einem Plus von +1,99 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 46,54€, mit einem Plus von +4,26 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die PVA TePla Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +55,57 %.

Allein seit letzter Woche ist die PVA TePla Aktie damit um +14,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,34 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PVA TePla einen Anstieg von +104,73 %.

Während PVA TePla heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,08 %. Damit gehört PVA TePla heute zu den auffälligeren Werten.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,49 % 1 Monat +7,34 % 3 Monate +55,57 % 1 Jahr +132,39 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 01.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,00 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von PVA TePla

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,88 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +1,97 %.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.