Der nächste KI-Trend? NVIDIA setzt bereits darauf

Der US-Sicherheitssoftwareanbieter Verkada erhält Unterstützung von NVIDIA. Beide Unternehmen wollen die Entwicklung und den Einsatz sogenannter "Physical AI" beschleunigen. Gleichzeitig beteiligt sich NVIDIA als neuer Investor an Verkada. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte die Alphabet-Beteiligung CapitalG strategisch in Verkada investiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Verkada entwickelt KI-gestützte Sicherheits- und Betriebslösungen für Schulen, Krankenhäuser, Einzelhändler, Industrieunternehmen und weitere Organisationen. Ziel ist es, Daten aus der realen Welt schneller auszuwerten und daraus konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten. Dadurch sollen Menschen besser geschützt und Abläufe effizienter gestaltet werden.

Nach Angaben des Unternehmens sind weltweit mehr als 2,4 Millionen Geräte von Verkada bei rund 30.000 Organisationen in 170 Ländern im Einsatz.

"Verkada hat bereits Physical AI entwickelt und eingesetzt, bevor es diesen Begriff überhaupt gab", sagte Mitgründer und Vorstandschef Filip Kaliszan. Mit Blick auf die Zusammenarbeit erklärte er: "Die Zusammenarbeit mit NVIDIA gibt dem, was wir in fast einem Jahrzehnt aufgebaut haben, einen enormen Schub: KI, welche die Sicherheit von Schülern in Schulen gewährleistet, Arbeiter in Fabrikhallen schützt, Einzelhändlern hilft, Diebstähle zu verhindern, und es Organisationen ermöglicht, effizienter zu arbeiten."

Deutliche Fortschritte bei KI-Suche

Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Weiterentwicklung von Verkadas intelligenter Videoanalyse. Dabei nutzt das Unternehmen Technologien von NVIDIA, um KI-gestützte Suchfunktionen, semantische Suchverfahren und die Erstellung synthetischer Trainingsdaten auszubauen.

Verkada setzt dabei unter anderem auf die NVIDIA-Cosmos-Modelle sowie die Plattform NVIDIA Physical AI Data Factory. Diese Technologien sollen das Training und die Ausführung von KI-Modellen beschleunigen.

Nach Unternehmensangaben hat sich die Genauigkeit der KI-basierten Suchfunktion seit Beginn der Zusammenarbeit deutlich verbessert. Die sogenannte Mean Average Precision für räumlich-zeitliche Analysen sei um 68 Prozent gestiegen. Dadurch würden Suchanfragen schneller, präziser und robuster verarbeitet.

Fokus auf komplexe Einsatzszenarien

Darüber hinaus arbeitet Verkada an einer neuen Sucharchitektur, die mehrere KI-Modelle kombiniert. Das Unternehmen prüft außerdem den Einsatz von Reasoning-Modellen, um komplexe und unstrukturierte Situationen besser zu verstehen.

Mögliche Anwendungsfälle reichen von der Erkennung von Gesundheits- und Sicherheitsvorfällen in Produktionsstätten bis zur Identifikation von Warenverlusten im Einzelhandel.

Mit der Partnerschaft unterstreichen beide Unternehmen ihren Anspruch, KI stärker in die physische Welt zu bringen und Gebäude sowie Betriebsstätten widerstandsfähiger und sicherer zu machen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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