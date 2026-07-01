Baywa will Ökostromgeschäft in Kürze verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die hoch verschuldete Baywa will ihr derzeit größtes Problem in Kürze loswerden: Die einst als Wachstumshoffnung gestartete, aber ebenfalls in den roten Zahlen steckende Ökostromtochter Baywa r.e. soll in Kürze an einen "Transformations-Gesellschafter" verkauft werden. Die Details zur künftigen Eigentümerstruktur sollen "in wenigen Wochen" kommuniziert werden, wie es in einer Mail des Baywa r.e.-Vorstandschefs Hans-Joachim Ziems an die Führungskräfte der Gesellschaft heißt. Bislang ist die r.e. ein Gemeinschaftsunternehmen der Mutter Baywa AG und des Schweizer Investors EIP. "Damit setzen wir unsere Transformation noch zügiger fort, und zwar in Eigenregie", schreibt Ziems.

Für die Muttergesellschaft Baywa AG hätte die baldige Trennung den Vorteil, dass die Ökostromgesellschaft und deren Verbindlichkeiten nicht mehr in der Bilanz verbucht werden müssen. Baywa-Vorstand, Gläubigerbanken und die zwei Hauptaktionäre hatten sich am Dienstagabend nach monatelangen Gesprächen im Grundsatz auf einen neuen Sanierungsplan verständigt, nachdem das bisherige Konzept wegen der Probleme der Baywa r.e. nicht mehr zu halten war.

"Es ist erfreulich, dass eine Einigung erzielt werden konnte", kommentierte Stefan Müller, der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB). Der GVB vertritt die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken, die über ihre Beteiligungsgesellschaft BRB größter Baywa-Aktionär sind. Die aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangene Baywa spielt für Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung vor allem im Süden und Osten Deutschlands eine große Rolle.

Verkauf der Baywa r.e. bringt viel weniger als erhofft

Sowohl die Sanierung der Baywa AG als auch diejenige der r.e. sollen nun voraussichtlich jeweils zwei Jahre länger als ursprünglich bis 2030 dauern. Die r.e. hätte eigentlich für einen erhofften Preis von 1,7 Milliarden Euro verkauft werden sollen, doch hatte deren Management seine Ergebnisziele im Frühjahr drastisch nach unten geschraubt. Mittlerweile geht der Baywa-Vorstand davon aus, dass der Verkauf des r.e.-Anteils noch 900 Millionen Euro einbringen könnte. Allerdings sollen sowohl die Baywa AG als auch EIP auf ausstehende Forderungen gegen die BayWa r.e. verzichten, wie aus Ziems' Mail hervorgeht./cho/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 2,63 auf Tradegate (01. Juli 2026, 14:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um +22,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,34 %. Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 264,87 Mio.. BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +127,27 %/+354,55 % bedeutet.





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