75 Flieger pro Monat, 10 Milliarden Gewinn: Airbus und das große Versprechen

Die Investmentbank hat die Airbus-Aktie in ihre sogenannte Best-Ideas-Liste für das dritte Quartal aufgenommen und begründet das mit einem bevorstehenden Unternehmens-Update, das als Kurstreiber wirken könnte.

Die Analysten der Bank of America trauen dem europäischen Luftfahrtkonzern Airbus einen Betriebsgewinn von zehn Milliarden Euro zu – und nehmen die Aktie in ihre Favoritenliste für das dritte Quartal auf. Von ihrem Jahrestief im März haben sich die Papiere fast 30 Prozent erholt, und die Wall-Street-Analysten sehen noch mehr Luft nach oben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kern der Erwartung: Airbus könnte bei diesem Anlass erstmals einen formalen mittelfristigen Gewinnrahmen für sein ziviles Flugzeuggeschäft vorlegen. Verknüpft wäre dieser mit konkreten Produktionszielen – 75 Maschinen des Typs A320 pro Monat und zwölf Maschinen des Typs A350. "Wir denken, das würde die Diskussion weg von Erstflügen und Auslieferungszahlen hin zu einem gesünderen mittelfristigen Fokus verschieben", schreiben die BofA-Analysten.

Das Gewinnpotenzial ist dabei nach Einschätzung der Bank deutlich größer als die kommunizierte Zielgröße. Das zivile Geschäft könnte vor Forschungsausgaben zwischen 14 und 16 Milliarden Euro abwerfen, nach einem konservativ angesetzten jährlichen F&E-Aufwand von drei bis vier Milliarden Euro blieben rund zehn Milliarden Euro nachhaltig erzielbarer Betriebsgewinn übrig.

Kurzfristig erwartet BofA ein starkes zweites Quartal: zwischen 215 und 220 Auslieferungen. Das wäre ein deutlicher Sprung gegenüber den rund 170 Maschinen im Vorjahresquartal. Grund sei die verbesserte Produktionseffizienz und eine stabilere Lieferkette. Die operative Marge im Zivilgeschäft soll bei 14 Prozent liegen, während der Marktkonsens bislang nur gut zehn Prozent einpreist.

Auch die Bilanz überzeugt: Der Nettocashbestand des Konzerns könnte bis Ende 2026 auf rund 13,6 Milliarden Euro anwachsen und bis 2027 auf 17 Milliarden, vorausgesetzt, es findet kein Aktienrückkauf statt. Dieser könnte beim bevorstehenden Unternehmens-Update ebenfalls Thema werden.

Die Aktie bewertet BofA auf Basis der erwarteten Gewinne von 2028 mit dem 11-fachen des operativen Gewinns, bei einer freien Cashflow-Rendite von knapp sechs Prozent, die die Analysten als attraktiv einstufen. Das Kursziel lautet 258 Euro; die Kaufempfehlung wird bekräftigt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 200,9EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 211,79 € , was eine Steigerung von +6,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!