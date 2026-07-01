PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28: Vorläufige Zahlen 2025
Trotz deutlich gestiegener Umsatzerlöse bleibt das Ergebnis unter Druck – Wertberichtigungen und hohe Finanzierungskosten prägen das Jahr, während der Blick bereits auf 2026 gerichtet ist.
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- Vorläufige Umsatzerlöse: 846,1 Mio. EUR (Vj. 126,5 Mio.), Anstieg vor allem durch umfangreiche Projektübergaben (u. a. PANDION OFFICEHOME Soul München, PANDION Albertussee und PANDION Next in Düsseldorf, PANDION Midtown 4.BA in Berlin).
- Bestandsveränderung: -478,3 Mio. EUR durch Übergaben; daraus resultierende vorläufige Gesamtleistung 367,8 Mio. EUR (Vj. 452,3 Mio.), somit Rückgang.
- Vorläufiges Betriebsergebnis (EBIT): 17,3 Mio. EUR (Vj. 87,1 Mio.).
- Vorläufiges Ergebnis vor Steuern: -69,0 Mio. EUR (Vj. 1,2 Mio.), maßgeblich belastet durch wertungsbedingte Wertberichtigungen, Rückstellungsbildungen und weiterhin hohe projektbezogene Finanzierungsaufwendungen.
- Ausblick 2026: Vorstand erwartet bei planmäßiger Umsetzung der vorgesehenen Projektverkäufe, Vermietungen und Finanzierungsmaßnahmen wieder ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern.
- Weitere Schritte/Termine: Konzernabschluss 2025 in finaler Abstimmung; Geschäftsbericht 2025 wird Ende Juli 2026 veröffentlicht; Investoren-Telefonkonferenz am 4. August 2026, 11:30 Uhr.
Der Kurs von PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -25,15 % im Minus.
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