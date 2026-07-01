Gewinnmitnahmen bei Immobilienwerten - Exane-Neubewertung

Analyst Gregory Simpson von Exane BNP Paribas nahm zur Wochenmitte die Branchenbewertung wieder auf. Der Sektor sei dem Gesamtmarkt hinterhergelaufen, seit die Zinsen 2022 wieder angefangen hätten zu steigen. Nun sieht Simpson aber den Zeitpunkt gekommen, sich wieder näher mit dem Sektor zu beschäftigen. Die Bewertungen seien niedrig, es gebe teilweise echtes Wachstum und auch die Deals hätten zugenommen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt erholten Immobilienwerte haben am Mittwoch nach höherer Eröffnung den Rückwärtsgang eingelegt. Im Dax verloren Vonovia nach einem zwischenzeitlichen Hoch seit einem Monat am frühen Nachmittag gut 2 Prozent. Damit erwies sich die 50-Tage-Linie als Hürde. TAG hatten es sogar an ihre 200-Tage-Linien herangeschafft, verloren nun aber sogar fast 4 Prozent. LEG sanken um gut 3,5 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei den Einzelhandelsimmobilien setzt Simpson eher auf die USA als auf Europa. Mit diesem Argument mag er Unibail (Outperform, Ziel 113 Euro), deren Aktien am Mittwoch moderate 1,5 Prozent verloren und nicht weit weg liegen vom Jahreshoch.

Im Wohnimmobilienbereich präferiert der Experte den Markt Polen gegenüber Deutschland - und daher TAG (Outperform, Ziel 15,50 Eutro) gegenüber LEG (Underperform, Ziel 53 Euro)./ag/jha/

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,11 % und einem Kurs von 13,54 auf Tradegate (01. Juli 2026, 14:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +5,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,28 %. Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,69 Mrd.. Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,87 %/+60,68 % bedeutet.



