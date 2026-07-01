🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Aktien New York Ausblick

    305 Aufrufe 305 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konsolidierung - Geldpolitik rückt in den Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Konsolidierung an New Yorker Börsen vor Warsh
    • Nasdaq stark KI-Aktien mit Gewinnmitnahmen heute
    • Arbeitsmarktbericht vorgezogen US-Börsen geschlossen
    Aktien New York Ausblick - Konsolidierung - Geldpolitik rückt in den Fokus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen zeichnet sich nach zwei guten Tagen am Mittwoch eine Konsolidierung ab. Die Anleger warten gespannt auf mögliche Aussagen des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh über den weiteren geldpolitischen Kurs. Er nimmt am Notenbankentreffen im portugiesischen Sintra teil.

    Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 0,5 Prozent tiefer auf 30.115 Punkte. Den Leitindex Dow Jones Industrial erwartet IG 0,3 Prozent im Minus bei 52.165 Punkten. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq war es mit den Aktienkursen zuletzt deutlich bergauf gegangen, was deren Indizes eine herausragende Bilanz für das erste Halbjahr 2026 bescherte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    33.115,73€
    Basispreis
    27,45
    Ask
    × 9,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    26.906,41€
    Basispreis
    27,36
    Ask
    × 9,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Finanzmärkte wetten zunehmend auf eine US-Leitzinsanhebung, welche festverzinsliche Wertpapiere im Vergleich zu Aktien begünstigen würde, auf der Ende Juli anstehenden Sitzung. Noch geht aber eine klare Mehrheit davon aus, dass die Währungshüter den aktuellen Zinssatz beibehalten werden.

    Justin Onuekwusi, oberster Anlagestratege bei St. James's Place, rechnet ebenfalls nicht mit einer geldpolitischen Straffung im Juli. "Im letzten Quartal sind die Ölpreise gefallen, was es für eine Zentralbank schwierig macht, auf die Bremse zu treten und in dieser Situation mit Zinserhöhungen zu beginnen", begründete er seine Einschätzung. Für die September-Sitzung halten sich die Erwartungen einerseits für eine Anhebung und andererseits für eine Beibehaltung oder Senkung allerdings bereits die Waage.

    In diesem Zusammenhang wirft der für die Geldpolitik wichtige monatliche Arbeitsmarktbericht seinen Schatten voraus. Er wird üblicherweise am ersten Freitag des Folgemonats veröffentlicht. Doch da der Nationalfeiertag am 4. Juli diesmal auf den Samstag fällt, wird er bereits am Freitag davor begangen, weshalb die US-Börsen dann geschlossen bleiben. Daher zieht die Regierung die Veröffentlichung des Berichts auf Donnerstag vor. Dass die US-Privatwirtschaft im Juni weniger neue Stellen geschaffen hat als prognostiziert, bewegte die US-Aktienindizes vor Handelsbeginn wenig.

    An der Nasdaq hängen Wohl und Wehe wie schon bisher auch stark vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) und dessen Profiteuren aus dem heiß gelaufenen Halbleitersektor ab. Hier überwiegen zur Wochenmitte wieder einmal Gewinnmitnahmen. Die Aktien von Sandisk , deren Wert sich seit Jahresbeginn schon mehr als verneunfacht hat, sanken vorbörslich um 4,7 Prozent. Verluste von 3,3 und 2,1 Prozent zeichnen sich bei den ebenfalls extrem gut gelaufenen Titeln von Micron und Marvell ab.

    Dagegen setzten die Aktien von Bloom Energy mit einem Kurssprung von 7,2 Prozent ihre am Vortag begonnene Erholung fort. Der Energiedienstleister und Brennstoffzellen-Spezialist sowie der Investmentgigant Brookfield gaben einen Ausbau ihrer strategischen Infrastruktur-Partnerschaft im Bereich KI bekannt. Dafür will Brookfield sein Finanzierungsvolumen auf 25 Milliarden US-Dollar verfünffachen.

    Außerhalb der Technologiebranche mussten die Aktionäre von Nike einen vorbörslichen Kursrückgang von 0,9 Prozent verkraften. Der Sportwarenriese übertraf mit seinem Quartalsbericht zwar trotz des erneuten Rückgangs im chinesischen Markt überwiegend die Erwartungen. Doch trotz eines Schubs durch die Fußball-WM konstatierte der Adidas -Rivale eine insgesamt trübe Branchenstimmung. Analysten zeigten sich von den Zielen für das laufende Quartal enttäuscht.

    Für die Anteile von Constellation Brands ging es hingegen um 2,1 Prozent hoch. Der Brauereikonzern überzeugte die Anleger mit seinen Quartalszahlen. Ähnliches galt für den Lebensmittelhersteller General Mills , dessen Aktien nach dem Zwischenbericht auf eine Erholung von 3,7 Prozent zusteuern. Damit würden sie den jüngsten Rücksetzer wieder wettmachen./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 124 auf Tradegate (01. Juli 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -44,10 %/+61,95 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu US Tech 100 - A0AE1X - US6311011026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über US Tech 100. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Konsolidierung - Geldpolitik rückt in den Fokus An den New Yorker Börsen zeichnet sich nach zwei guten Tagen am Mittwoch eine Konsolidierung ab. Die Anleger warten gespannt auf mögliche Aussagen des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh über den weiteren geldpolitischen Kurs. Er nimmt am …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     