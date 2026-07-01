🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCGI Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu CGI Registered (A)
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Skyhawk Therapeutics veröffentlicht die Ergebnisse der cUHDRS-Unterkomponenten nach zwölf Monaten aus seiner klinischen Phase-1/2-Studie mit SKY-0515 bei der Huntington-Krankheit

    Skyhawk Therapeutics veröffentlicht die Ergebnisse der cUHDRS-Unterkomponenten nach zwölf Monaten aus seiner klinischen Phase-1/2-Studie mit SKY-0515 bei der Huntington-Krankheit
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Ergebnisse nach zwölf Monaten zeigten bei den Teilnehmern, die SKY-0515 erhielten, positive und konsistente Trends in allen vier cUHDRS-Unterkomponenten, darunter die Gesamtfunktionsfähigkeit (Total Functional Capacity, TFC), der Gesamtmotorikwert (Total Motor Score, TMS), der Symbol Digit Modalities Test (SDMT) und der Stroop Word Reading Test (SWRT).

    Skyhawk veröffentlicht zudem Daten aus der Umfrage zur Verbesserung des Krankheitsbildes anhand der globalen Einschätzung durch Ärzte und Patienten (Clinician and Patient Global Impression, CGI und PGI), aus denen hervorgeht, dass nach zwölf Monaten weder Ärzte noch Patienten ein Fortschreiten der Erkrankung feststellten – alle stellten entweder eine Stabilisierung des Krankheitsbildes oder eine Besserung fest

    BOSTON, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc., ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das neuartige kleinmolekulare Therapien zur Modulation von RNA-Zielstrukturen entwickelt, kündigt die Veröffentlichung von Daten zu den cUHDRS-Unterkomponenten aus der Zwölfmonats-Zwischenanalyse der Daten seiner klinischen Phase-1/2-Studie zur Bewertung von SKY-0515 an, einem oralen Prüfpräparat zur Behandlung der Huntington-Krankheit (Huntington's Disease, HD).

    Source: Skyhawk Therapeutics

    Die auf der Tagung der European Academy of Neurology vorgestellten Daten aus einem Zeitraum von zwölf Monaten zeigen für die Teilnehmer der SKY-0515-Studie positive und konsistente Trends bei allen cUHDRS-Unterkomponenten, darunter die Gesamtfunktionsfähigkeit (Total Functional Capacity, TFC), der Gesamtmotorikwert (Total Motor Score, TMS), der Symbol Digit Modalities Test (SDMT) und der Stroop Word Reading Test (SWRT).

    Nach zwölf Monaten zeigten die Teilnehmer, die SKY-0515 erhielten, eine positive durchschnittliche Veränderung des TFC-Wertes gegenüber dem Ausgangswert von +0,07, verglichen mit einer erwarteten Verschlechterung um -0,87 Punkte, die sich aus den Propensity-Score-gewichteten Analysen unter Verwendung der Enroll-HD-Datensätze zum natürlichen Krankheitsverlauf ergab.

    Nach zwölf Monaten zeigten die Teilnehmer, die SKY-0515 erhielten, eine positive durchschnittliche Veränderung des TMS-Wertes gegenüber dem Ausgangswert von -2,00, verglichen mit einer erwarteten Verschlechterung um 2,21 Punkte, die sich aus den Propensity-Score-gewichteten Analysen unter Verwendung der Enroll-HD-Datensätze zum natürlichen Krankheitsverlauf ergab.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Skyhawk Therapeutics veröffentlicht die Ergebnisse der cUHDRS-Unterkomponenten nach zwölf Monaten aus seiner klinischen Phase-1/2-Studie mit SKY-0515 bei der Huntington-Krankheit Die Ergebnisse nach zwölf Monaten zeigten bei den Teilnehmern, die SKY-0515 erhielten, positive und konsistente Trends in allen vier cUHDRS-Unterkomponenten, darunter die Gesamtfunktionsfähigkeit (Total Functional Capacity, TFC), der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     