Skyhawk Therapeutics veröffentlicht die Ergebnisse der cUHDRS-Unterkomponenten nach zwölf Monaten aus seiner klinischen Phase-1/2-Studie mit SKY-0515 bei der Huntington-Krankheit

Skyhawk veröffentlicht zudem Daten aus der Umfrage zur Verbesserung des Krankheitsbildes anhand der globalen Einschätzung durch Ärzte und Patienten (Clinician and Patient Global Impression, CGI und PGI), aus denen hervorgeht, dass nach zwölf Monaten weder Ärzte noch Patienten ein Fortschreiten der Erkrankung feststellten – alle stellten entweder eine Stabilisierung des Krankheitsbildes oder eine Besserung fest

Die Ergebnisse nach zwölf Monaten zeigten bei den Teilnehmern, die SKY-0515 erhielten, positive und konsistente Trends in allen vier cUHDRS-Unterkomponenten, darunter die Gesamtfunktionsfähigkeit (Total Functional Capacity, TFC), der Gesamtmotorikwert (Total Motor Score, TMS), der Symbol Digit Modalities Test (SDMT) und der Stroop Word Reading Test (SWRT).

BOSTON, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc. , ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das neuartige kleinmolekulare Therapien zur Modulation von RNA-Zielstrukturen entwickelt, kündigt die Veröffentlichung von Daten zu den cUHDRS-Unterkomponenten aus der Zwölfmonats-Zwischenanalyse der Daten seiner klinischen Phase-1/2-Studie zur Bewertung von SKY-0515 an, einem oralen Prüfpräparat zur Behandlung der Huntington-Krankheit (Huntington's Disease, HD).

Die auf der Tagung der European Academy of Neurology vorgestellten Daten aus einem Zeitraum von zwölf Monaten zeigen für die Teilnehmer der SKY-0515-Studie positive und konsistente Trends bei allen cUHDRS-Unterkomponenten, darunter die Gesamtfunktionsfähigkeit (Total Functional Capacity, TFC), der Gesamtmotorikwert (Total Motor Score, TMS), der Symbol Digit Modalities Test (SDMT) und der Stroop Word Reading Test (SWRT).

Nach zwölf Monaten zeigten die Teilnehmer, die SKY-0515 erhielten, eine positive durchschnittliche Veränderung des TFC-Wertes gegenüber dem Ausgangswert von +0,07, verglichen mit einer erwarteten Verschlechterung um -0,87 Punkte, die sich aus den Propensity-Score-gewichteten Analysen unter Verwendung der Enroll-HD-Datensätze zum natürlichen Krankheitsverlauf ergab.

Nach zwölf Monaten zeigten die Teilnehmer, die SKY-0515 erhielten, eine positive durchschnittliche Veränderung des TMS-Wertes gegenüber dem Ausgangswert von -2,00, verglichen mit einer erwarteten Verschlechterung um 2,21 Punkte, die sich aus den Propensity-Score-gewichteten Analysen unter Verwendung der Enroll-HD-Datensätze zum natürlichen Krankheitsverlauf ergab.